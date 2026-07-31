KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 31.7.2026 KLO 10:00 (EEST)

Muutoksia Kalmarin johtoryhmässä: Alf-Gunnar Karlgren, johtaja, Counterbalanced-liiketoiminta jättää Kalmarin

Alf-Gunnar Karlgren, Counterbalanced-liiketoiminnan johtaja ja Kalmarin johtoryhmän jäsen, on irtisanoutunut Kalmarista siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Hän jatkaa Counterbalanced-liiketoiminnan johdossa vuoden 2026 loppuun asti varmistaen liiketoiminnan jatkuvuuden ja sujuvan siirtymän. Haku hänen seuraajakseen käynnistetään.

"Haluan kiittää Alf-Gunnaria hänen omistautumisestaan koko hänen 20-vuotisen uransa ajan Kalmarilla. Hänen johtajuuttaan useissa liiketoiminnoissa on arvostettu korkealle. Olemme kiitollisia hänen panoksestaan ja toivotamme hänelle jo nyt kaikkea menestystä tuleviin haasteisiin," sanoo Kalmarin toimitusjohtaja Sami Niiranen.

Kalmar Oyj

Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. +358 40 502 4697

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi