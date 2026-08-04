IQM Quantum Computers julkistaa ensimmäiset tuloksensa pörssiyhtiönä: raportoi vuoden 2026 ensimmäisen vuosipuoliskon ja toisen neljänneksen tulokset sekä antaa koko vuoden 2026 ohjeistuksen, jota tukee yli 102 miljoonan euron tilauskanta

IQM Quantum Computers Oyj, pörssitiedote, Puolivuosikatsaus. 4.8.2026 klo 08.00

ESPOO, SUOMI | 4. elokuuta 2026 | IQM Quantum Computers Oyj (Nasdaq: IQMX) (“IQM”, “IQM Quantum Computers” tai ”Yhtiö”), suprajohtavan kvanttilaskennan maailmanlaajuinen edelläkävijä, julkisti tänään taloudellisen tuloksensa vuoden 2026 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta ja toiselta vuosineljännekseltä, jotka päättyivät 30.6.2026.

Vuoden 2026 ensimmäisen vuosipuoliskon ja toisen neljänneksen taloudelliset kohokohdat

Tilauskanta oli 69,1 miljoonaa euroa 30.6.2026 Tilauskantaan on kasvanut 30.6.2026 jälkeen 33,0 miljoonaa euroa, minkä seurauksena kokonaistilauskanta oli 3.8.2026 yli 102,1 miljoonaa euroa

Kokonaisliikevaihto kuuden kuukauden aikana 30.6.2026 päättyneellä kaudella oli 8,9 miljoonaa euroa

Liiketappio kuuden kuukauden aikana 30.6.2026 päättyneellä kaudella oli 60,5 miljoonaa euroa

Kassavarat olivat 309,4 miljoonaa euroa 2.7.2026, sisältäen listautumisesta saadut varat

Vuoden 2026 taloudelliset näkymät: Koko vuoden uuden tilauskertymän tavoite: 65–75 miljoonaa euroa Koko vuoden 2026 liikevaihtotavoite: 42–47 miljoonaa euroa



Vuoden 2026 ensimmäisen vuosipuoliskon ja toisen neljänneksen operatiiviset kohokohdat

Laajentuminen useille uusille markkinoille, mukaan lukien Japaniin ja Espanjaan, uusien asiakkuuksien ja asiakasyhteistyön kautta

Perustamisesta lähtien yhteensä 17 järjestelmää toimitettu maailmanlaajuisesti asiakkaille ja 26 järjestelmää myyty

Ensimmäinen Yhdysvaltain toimitus Yhdysvaltain energiaministeriön Oak Ridge National Laboratorylle Tennesseessä kesäkuussa 2026

Vahva uusien myyntien kehitys, mukaan lukien merkittävä CSC:n kanssa solmittu sopimus, jossa IQM valittiin integroimaan kvanttitietokone LUMI AI Factoryyn, joka on yhdistetty yhteen maailman johtavista supertietokoneista

Konkreettinen käyttötapausyhteistyö Deutsche Bahnin kanssa, jossa esiteltiin hybridi kvantti-klassinen rautatieaikataulutusratkaisu käyttäen todellista operatiivista dataa IQM:n nykyisellä laitteistolla

Merkittävää edistystä virheenkorjauksessa: ensin esiteltiin tile-koodit, joita kehitettiin edelleen ”barbell-koodien” avulla – uusi qLDPC-virheenkorjauskoodien perhe, joka on räätälöity IQM Constellation -topologialle ja joka osoittaa merkittävää tehokkuuden parannusta

Yli 40 miljoonan euron investointi oman tuotantolaitoksen teolliseen laajentamiseen, minkä myötä puhdastilakapasiteetti kaksinkertaistuu mahdollistaen jopa 30 kokonaisvaltaisen kvanttitietokoneen vuosituotannon

Keskeisiä ekosysteemikumppanuuksia ja yhteistyötä, muun muassa NVIDIAn kanssa, jonka avoimen Ising-tekoälymalliperheen avulla toteutettiin tekoälyavusteinen rinnakkainen kubittikalibrointi, mikä auttaa automatisoimaan järjestelmän säätöä ja parantamaan käyttöastetta

Yhteistyö HPE:n kanssa, mukaan lukien IQM:n suprajohtavien kvanttitietokoneiden integrointi HPE Cray -suurteholaskentainfrastruktuuriin hybridiyritysympäristöjä varten

Hallitusta on vahvistettu ja laajennettu merkittävästi riippumattomilla alan ammattilaisilla

Johtoryhmää laajennettiin kokenein uusin rekrytoinnein, muun muassa teknologiajohtajalla ja operatiivisella johtajalla, sekä ylentämällä Chief Scientist

Järjestettiin onnistunut ensimmäinen pääomamarkkinapäivä kesäkuussa 2026. Materiaalit ovat saatavilla IQM:n verkkosivuilla - Linkki

”Julkinen listautumisemme on historiallinen virstanpylväs, joka osoittaa, miten teknologiajohtajuudella voidaan houkutella globaalia pääomaa kvanttilaskennan siirtämiseksi tutkimuksen huippuosaamisesta asiakasvalmiiksi laskentainfrastruktuuriksi. IQM toimii vahvistetulta kaupalliselta pohjalta: yhtiö on myynyt 26 kokonaisvaltaista kvanttitietokonetta, toimittanut 17 maailmanlaajuisesti ja osoittanut integraation suoraan tekoälysupertietokoneiden ja suurteholaskentakeskusten yhteyteen. Kun toteutamme tuotestrategiaamme ja skaalaudumme kohti vikasietoista kvanttilaskentaa, keskitymme edelleen tarkasti operatiiviseen kurinalaisuuteen, todellisen arvon tuottamiseen ja asemamme vahvistamiseen valittuna kumppanina valtiolliselle ja yrityskäyttöiselle laskentainfrastruktuurille", sanoi toimitusjohtaja Jan Goetz.

”Onnistunut kaksoislistautumisemme on muuttanut perustavanlaatuisesti tasettamme: kassavaramme ovat nyt 309,4 miljoonaa euroa, mikä antaa meille vankan taloudellisen liikkumavaran aina vuoden 2028 toiselle vuosineljännekselle asti. Vahvan kaupallisen momentumin tukemana, ja kokonaistilauskantamme ylittäessä 102,1 miljoonaa euroa, vahvistamme koko vuoden 2026 suunnitelmamme, ja momentum antaa meille luottamusta ohjeistukseemme. Meillä on vahva pääomapohja, jonka avulla voimme strategisesti kohdentaa kassavarojamme sisäisen valmistuskapasiteettimme laajentamiseen, paikan päällä asennettavien järjestelmien toimitusten nopeuttamiseen sekä pitkäaikaisen, kestävän markkinajohtajuuden rakentamiseen globaalissa kvantti-infrastruktuurissa”, sanoi talousjohtaja Jan Kuerschner.

Tämä tiedote sisältää yhteenvedon IQM Quantum Computers Oyj:n taloudellisista tuloksista vuoden 2026 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta ja toiselta vuosineljännekseltä. Tiedote keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Yhtiön näkymiin. Yksityiskohtaiset taloudelliset tiedot ja liitetiedot ovat saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevasta taloudellisesta katsauksesta sekä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.iqm.tech/. Kannustamme sijoittajia perehtymään myös katsauksen taulukoihin ja liitetietoihin kokonaisuudessaan

Puhelinkonferenssi ja webcast

IQM järjestää tänään puhelinkonferenssin, 4.8.2026 klo 15.00, jossa käsitellään vuoden 2026 toisen vuosineljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon taloudellisia tuloksia sekä koko vuoden 2026 näkymiä.

Puhelinkonferenssin suoraa äänilähetystä voi kuunnella osoitteessa https://edge.media-server.com/mmc/p/k7j4grx5 tai Yhtiön sijoittajasuhdesivuston ”Events & Presentations” -osiossa osoitteessa https://investors.iqm.tech/. Puhelinkonferenssin tallenne on saatavilla samoissa paikoissa puhelun päättymisen jälkeen yhden vuoden ajan.

Tietoja IQM Quantum Computersista

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) on suprajohtavan kvanttilaskennan maailmanlaajuinen edelläkävijä, joka toimittaa kokonaisvaltaisia kvanttijärjestelmiä ja pilvialustaratkaisuja yrityksille, tutkimuslaitoksille, yliopistoille, suurteholaskentakeskuksille ja kansallisille laboratorioille ympäri maailmaa. IQM:n paikallisasennusmalli mahdollistaa asiakkaille kvantti-infrastruktuurinsa suoran omistajuuden ja hallinnan. Vuonna 2018 perustetun IQM:n pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja sillä on merkittävää toimintaa Münchenissä. IQM:llä on yli 400 työntekijää, ja yhtiö toimii Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. IQM on ensimmäinen Nasdaq Stock Market -markkinapaikalla julkisesti listattu eurooppalainen kvanttilaskentayhtiö.

Yhteystiedot

Mediayhteydet:

Michael Bruce

PR-päällikkö

press@iqm.tech

Sijoittajayhteydet:

Blair Robertson

Johtaja, Yritysstrategia ja -kehitys

Sijoittajasuhdejohtaja

investors@iqm.tech

Keskeiset operatiiviset tunnusluvut

Konsolidoidussa tilinpäätöksessämme esitettyjen tunnuslukujen lisäksi käytämme tilauskantaa ja tilauskertymää tulevan liikevaihdon indikaattoreina olemassa olevien allekirjoitettujen tilausten perusteella. Tämä lähestymistapa tarjoaa johdolle läpinäkyvän yhteyden vahvistettujen tilausten ja liikevaihdon välillä yhdistäen myynnin kehityksen liikevaihdon kirjaamiseen. Samalla se vastaa tilauskannan ulkoista määritelmää vahvistettuina tilauksina, joita ei ole vielä kirjattu liikevaihdoksi. Katsomme näiden tunnuslukujen tarjoavan markkinoille hyödyllistä tietoa liiketoimintamme tuloksen ymmärtämiseksi ja arvioimiseksi samalla tavalla kuin johtomme arvioi sitä. Tilauskanta tarkoittaa tiettynä ajankohtana niiden sitovien asiakastilausten arvoa, jotka on vahvistettu mutta joita ei ole vielä kirjattu liikevaihdoksi. Laskemme tilauskannan saldon tiettynä ajankohtana vähentämällä tilauskertymästä kirjatun liikevaihdon. Tilauskertymä tarkoittaa kauden aikana allekirjoitettujen sitovien asiakastilausten yhteenlaskettua rahamääräistä arvoa. Se ei sisällä myyntiputkessa olevia tai odotettavissa olevia tilauksia, ja se kuvastaa varmistettua uutta liiketoimintaa ja tulevan liikevaihdon muodostumista. Nämä tunnusluvut esitetään ainoastaan täydentävänä informaationa, eikä niitä tule pitää IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti esitetyn taloudellisen informaation korvaajana. Tunnusluvut voivat myös poiketa muiden yhtiöiden esittämistä samannimisistä tunnusluvuista tai mittareista. Tässä tiedotteessa esitämme tilauskantamme sekä 30.6.2026 että 3.8.2026 tilanteen mukaisena. Tulevissa tiedotteissamme aiomme esittää tilauskannan ainoastaan vuosineljänneksittäin, emmekä sitoudu antamaan vuosineljänneksen päättymisen jälkeen päivitettyä tietoa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa muun muassa termeistä ja ilmauksista kuten ”uskoa”, ”odottaa”, ”aikoo”, ”näkymät”, ”saattaa”, ”tulee” ja muista vastaavista termeistä ja ilmauksista. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin kuuluvat muun muassa, mutta ei yksinomaan, lausumat, jotka koskevat IQM:n strategioita, tulevaa tai odotettua markkina- tai kilpailuasemaa, liiketoimintasuunnitelmia ja tulevaa tulosta, mukaan lukien IQM:n kassan riittävyyttä sekä näkymiä vuoden 2026 kolmannelle neljännekselle ja koko vuodelle. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita seikkoja, jotka voivat aiheuttaa sen, että varsinaiset tulokset eroavat olennaisesti näiden tulevaisuutta koskevien lausumien ennakoimista tuloksista, mukaan lukien, mutta ei yksinomaan: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihin, projekteihin, ohjelmiin, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, lisensseihin, immateriaalioikeuksiin, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi tai niille laajentumiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden, geopoliittisten konfliktien ja yleisen tai alueellisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme, markkinoiden muutosten tai kysynnän käännekohtien ajoittumiseen ja asiakkaidemme liiketoimintaan); C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tilauskanta, tilauskertymä, tuotot, katteet, kassavirta, kustannussäästöt, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, tariffit, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, arvonluonti sekä tulojen syntyminen tietyllä alueella; D) toimeenpanokykymme, odotuksemme, suunnitelmamme tai hyödyt, jotka liittyvät transaktioihin, investointeihin, muutoksiin organisaatiorakenteessa ja toimintamallissa, mukaan lukien tuotannon ja valmistuskapasiteetin laajentaminen; E) odotukset, jotka liittyvät kvanttiteknologian kaupallistamiseen ja markkinoiden hyväksyntään sekä tuotekehityksen aikatauluun ja etenemiseen; sekä F) muut riskit ja epävarmuustekijät, joita käsitellään IQM:n Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (”SEC”) Rule 424(b)(3) -säännön nojalla 5.6.2026 toimitetun esitteen ”Riskitekijät”-osiossa, IQM:n Finanssivalvonnan 1.7.2026 hyväksymässä listalleottoesitteessä, sekä muissa julkistuksissa, joita IQM ajoittain toimittaa SEC:lle tai Finanssivalvonnalle. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. IQM odottaa, että myöhemmät tapahtumat ja kehitys voivat aiheuttaa sen näkemysten muuttumisen. IQM ei sitoudu päivittämään tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, paitsi siltä osin kuin laki sitä edellyttää. Tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.





Tilinpäätöstaulukot sekä puolivuosikatsaus liitteenä.

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