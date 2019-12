Rapala VMC Oyj

10.12.2019 klo 20.00

RAPALA VMC OYJ: MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Jean-Philippe Nicolle on nimitetty uudeksi jäseneksi konsernin johtoryhmään ja Executive Vice Presidentiksi vastuualueenaan Euroopan jakelu. Nimitys astuu voimaan 1.1.2020. Nicolle on työskennellyt Rapala-konsernille vuodesta 1997 ja vastaa tällä hetkellä konsernin jakelutoiminnasta Keski-Euroopassa.

