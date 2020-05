May 11, 2020 01:14 ET

May 11, 2020 01:14 ET

06:15 Lontoo, 08:15 Helsinki, 11. toukokuuta 2020 - Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

LISÄTIETOA MOGALEN BUSINESS RESCUE -SANEERAUSMENETTELYSTÄ

Pörssitiedote

Kuten 8. toukokuuta 2020 tiedotettiin, Afarak Mogale (Pty) Ltd ja Afarak South Africa (Pty) Ltd on asetettu vapaaehtoiseen business rescue -saneerausmenettelyyn johtuen yhtiöiden taloudellisista vaikeuksista ja että yhtiöiden hallitukset uskovat, että Afarak Mogale (Pty) Ltd:n ja Afarak South Africa (Pty) Ltd:n pelastamiselle on kohtuulliset mahdollisuudet.

Afarak South Africa (Pty) Ltd on Afarak Mogale (Pty) Ltd:n omistusyhteisö.

Afarak Mogale (Pty) Ltd:n ja Afarak South Africa (Pty) Ltd:n asettaminen vapaaehtoiseen business rescue -saneerausmenettelyyn ei vaikuta, eikä tule vaikuttamaan muihin Afarakin kaivosvaroihin tai liiketoimintaan.

Afarak Mogale (Pty) Ltd: n ja Afarak South Africa (Pty) Ltd: n on tarkoitus jatkaa toimintaansa business rescue -saneerausmenettelyn aikana ja uunin P1 odotetaan palautuvan tuotantoon toukokuun puolivälistä 2020 alkaen.

Yhtiö tulee tiedottamaan kaikkia sidosryhmiään asioiden etenemisestä.

Helsinki, 11.5.2020

AFARAK GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com





Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com .

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet