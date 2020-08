August 21, 2020 03:42 ET

08:30 Lontoo, 10:30 Helsinki, 21.8.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2020





H1/20 H1/19 2019 Liikevaihto MEUR 44,9 82,8 144,9 Käyttökate MEUR -2,8 -12,9 -23,8 Liikevoitto MEUR -9,6 -37,7 -63,2 Tulos ennen veroja MEUR -15,6 -31,8 -60,6 Tulos MEUR -16,1 -29,2 -58,9 Osakekohtainen tulos EUR -0,07 -0,11 -0,23 Käyttökate-% % -6,3 -15,6 -16,4 Liikevoitto-% % -21,3 -45,6 -43,6 Tulos-% % -34,7 -38,5 -41,8 Henkilöstö (kauden lopussa) 770 1 035 905



VUODEN 2020 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON YHTEENVETO

Liikevaihto laski 45,7 prosenttia 44,9 miljoonaan euroon (H1/2019: 82,8);

Jalostettujen tuotteiden myynti laski 46,1 prosenttia 23 356 tonniin (H1/2019: 43 334);

Louhittu tonnimäärä laski 46,4 prosenttia 102 659 tonniin (H1/2019 191 497), koska Stelliten kaivoksella oli vähemmän kaivostoimintaa ja Mecklenburgin kaivoksella ei ollut kaivostoimintaa;

Konsernin käyttökate kasvoi -2,8 miljoonaan euroon (H1/2019: -12,9) ja käyttökateprosentti oli -6,3 (H1/2019: -15,6);

Mogalen liiketoimintoihin liittyvistä muista pitkäaikaisista varoista tehty alaskirjaus oli 4,7 miljoonaa euroa (H1/2019: 20,8);

Liikevoitto oli -9,6 miljoonaa euroa (H1/2019: -37,7) ja liikevoittoprosentti -21,3 (H1/2019: -45,6);

Kauden tulos oli -16,1 miljoonaa euroa (H1/2019: -29,2);

Liiketoiminnan rahavirta oli -2,2 miljoonaa euroa (H1/2019: -5,2);

Korollinen nettovelka vähennettynä likvideillä varoilla oli 54,7 miljoonaa euroa (30,2) (31.12. 2019: 55,1);

Rahavarat olivat 30.6.2020 6,1 miljoonaa euroa (30.6.2019: 6,1) (31.12 2019: 5,4).

NÄKYMÄ VUODEN 2020 TOISELLE VUOSIPUOLISKOLLE

Maailmantalous on kokenut ennennäkemätöntä kuohuntaa COVID-19-pandemian takia. Jatkamme kohti epävakaata tulevaisuutta, jossa tulevaisuuden odotuksiin liittyy epävarmuustekijöitä ympäri maailmaa. Tämä tekee tulevien hintojen ja volyymien ennustamisesta erittäin vaikeaa.

Toisen vuosipuoliskon odotetaan jatkuvan heikosti, kunnes COVID-19-rokote löytyy. Alhaisempi kysyntä tulee vaikuttamaan konsernin myyntiin sekä tuotantosykleihin. Kannattavuutemme ja rahavirtamme ovat rasittuneet ja nämä asiat ovat johtamassa toiminnan jatkuvuutta koskeviin vaikeuksiin. Konserni voi joutua keräämään lisää varoja likviditeettitarpeisiinsa tällä kaudella.

TOIMITUSJOHTAJA GUY KONSBRUCK

“Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon alussa olimme elpymisen osalta oikealla tiellä ja näimme vahvempaa suoriutumista erikoismetalliseossegmentissä ja elpymistä rautametalliseossegmentissä. Valitettavasti COVID-19-pandemian aiheuttama globaali talouden taantuma pysäytti tämän kehityksen ja osoittautui haastavimmaksi liiketoimintaympäristöksi, jonka olen koskaan kokenut työurani aikana. Tästä huolimatta olemme onnistuneet näyttämään hyviä elpymisen merkkejä vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Erikoismetalliseossegmenttimme pysyi kannattavana. Olemme parantaneet negatiivista käyttökatettamme 78,2 prosenttia, vähentäneet käyttöpääomaamme 36,3 prosenttia, pienentäneet varastojamme 36,7 prosenttia ja kokonaiskulujamme 26,1 prosenttia. Kiitän vilpittömästi kaikkia kollegoita heidän merkittävästä henkilökohtaisesta panoksesta tämän toteuttamisessa.

COVID-19-pandemia on aiheuttanut merkittävän pudotuksen kysynnässä sekä markkinahinnoissa rautametalliseos- ja erikoismetalliseossegmenteissä. Olemme vähentäneet tuotantoa erikoismetalliseossegmentissä vastataksemme tähän kehitykseen. Lisäksi olemme asettaneet Mogalen tuotantolaitoksen huolto- ja ylläpitotilaan, sillä Etelä-Afrikan talvikauden energian hinnat ovat tekemässä kannattavan tuotannon mahdottomaksi. Olemme edistyneet hyvin kaivosvarojen osalta ja toivottavasti pystymme tuottamaan platinaryhmän metalleja vuoden loppuun mennessä. Jatkamme lisäksi Serbian kaivosten ja sintrattua magnesiittia valmistavan tuotantolaitoksen valmistelua kaupalliseen tuotantoon. Onnistuimme ylläpitämään ja suojelemaan konsernin varoja noudattamalla tiukkaa kassanhallintaa. Siitä huolimatta yhtiö on yhä kriittisessä tilanteessa, jonka voi nähdä rahavirtalaskelmasta. Yhtiö ei voi luottaa saavansa COVID-19-pandemiaan liittyvää taloudellista apua minkään maan hallitukselta, jossa yhtiöllä on tuotantovaroja.

Tämän johdosta olemme arvioineet lisäpääoman lähteitä jo jonkin aikaa. Se on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi, koska vuonna 2015 syntyneet riidat ovat vaurioittaneet vakavasti yhtiön mainetta.

Ryhmä vähemmistöosakkaita vaati vuosi sitten “erityistarkastusta”. Vaikka vähemmistöosakkaat lopulta peruuttivat vaatimuksensa, meidän piti käydä läpi tämä tarpeeton ja pitkä prosessi. Olemme siitä lähtien tehneet aktiivista yhteistyötä erityistarkastajien kanssa, mutta tässä vaiheessa emme saa edes kannanottoa siitä, milloin prosessi lopetetaan. 23.9.2019 Suomen Finanssivalvonta määräsi meille seuraamusmaksun, jota pidämme sekä perusteettomana että täysin liioiteltuna. Valituksemme on ollut tuomioistuimissa kuukausien ajan. On myös valitettavaa, että Afarak liitetään edelleen virheelliseesti yhtä sen sidosryhmää vastaan kohdistuvaan tutkintaan, vaikka olemme useita kertoja todenneet, että yhtiö ei ole osallisena tässä tutkinnassa.

Kaikki tämä yhtiön ympärillä oleva “hälinä” ei rohkaise pankkeja ja muita rahoituslaitoksia. Johto jatkaa edelleen vaihtoehtojen selvittämistä ja pitää varojen keruuta osakkeenomistajilta yhtenä vaihtoehtona. Tulemme pitämään kaikki osakkeenomistajat tietoisina jatkokehityksestä.

On vaikea ennustaa markkinoiden kehitystä vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla, mutta pystymme palauttamaan nopeasti 100 prosenttisen tuotantokapasiteetin, mikäli globaali teollisuustoiminta elpyy.”

Helsingissä, 21.8.2020

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com .

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

