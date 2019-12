Yhtiötiedote, Helsinki, 5.12.2019 klo 11.10

Nexstim Oyj: Kanadan terveysviranomainen on myöntänyt Nexstimin NBT®-laitteistolle lääkintälaitelisenssin

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ilmoittaa, että yhtiön kehittämä NBT® laitteisto on saanut lääkintälaitelisenssin Kanadan terveysviranomaiselta Health Canadalta.

Myönnetty lääkintälaitelisenssi mahdollistaa Nexstimille NBT® -laitteiston myynnin ja markkinoinnin vakavan masennuksen (MDD) hoitoon Kanadassa.

Vakava masennus on toistuva ja usein kroonistuva sairaus, jolla on selkeä tyydyttämätön hoitotarve: Arviolta 10 prosenttia kanadalaisista käyttää vuosittain terveyspalveluita mieliala- ja ahdistushäiriöiden hoitoon1). Statistics Canadan mukaan 1 330 510 yli 15 vuotiasta kanadalaisista raportoi vakavaan masennukseen liittyviä oireita vuonna 20122).

Aivojen stimulointi kallon ulkopuolisella magneettistimulaatiolla (TMS) on todettu tehokkaaksi vakavan masennuksen hoitomuodoksi potilailla, joilla lääkitys ei ole toiminut.3)

Nexstim on allekirjoittanut jakelusopimuksen kanadalaisen jakeluyrityksen Canadian Health Solutions kanssa, kuten aikaisemmin tänä vuonna on tiedotettu.

Martin Jamieson, Nexstimin toimitusjohtaja sanoi: ”Kanadan lääkintälaitelisenssi Nexstimin NBT®-laitteistoille vahvistaa strategiaamme, joka on keskittynyt Pohjois-Amerikan terapialiiketoimintaan. Olemme vakuuttuneita, että pystymme maksimoimaan ainutlaatuisen SmartFocus® TMS -teknologiamme hyödyt markkina-alueella, jossa on suuri ja kasvava tarve hoidoille, jotka voivat olla todella merkittäviä taistelussa vakavaa masennusta vastaan.”

1) Mood and Anxiety Disorders in Canada, 2016 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5387798/

2) 2012 Canadian Community Health Survey https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1310046501

3) O’Reardon et al. Efficacy and safety of transcranial magnetic stimulation in the acute treatment of major depression: a multisite randomized controlled trial. Biol Psychiatry 2007 Dec 1; 62(11) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17573044



Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:



Martin Jamieson, toimitusjohtaja

+44 (0)771 516 3942

martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)

Jussi Majamaa

+ 358 40 842 4479

jussi.majamaa@sisupartners.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com



