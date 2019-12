December 06, 2019 06:25 ET

Det preliminära utfallet i företrädesemissionen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller “Bolaget”), vars teckningsperiod avslutades den 4 december 2019, visar att 198 329 980 aktier tecknats i företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 99,5 procent av företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 78 277 041 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 39,3 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad.

”Jag är mycket nöjd med utfallet i företrädesemissionen samt är tacksam för det stöd vi fått från våra aktieägare. Jag är imponerad av Oasmias ledningsgrupps prestationer, då de under press visat marknaden deras förmåga att utveckla Oasmia till en kommersiell organisation med en spännande framtida agenda”, kommenterar styrelseordförande Jörgen Olsson.

Det preliminära utfallet i Oasmias företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från och med den 20 november 2019 till och med den 4 december 2019, visar att 198 329 980 aktier tecknats i företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 99,5 procent av företrädesemissionen. Av dessa har 22 500 000 aktier, genom det tidigare kommunicerade teckningsåtagandet, tecknats av Per Arwidsson genom Arwidsro Investment AB via kvittning. Därutöver har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 78 277 041 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 39,3 procent av företrädesemissionen. Därmed har totalt 276 607 021 aktier tecknats och anmälts för teckning i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 138,8 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad.

Oasmia kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 399 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen kommer Oasmias aktiekapital att öka med 19 927 535,2 SEK från 24 909 419,4 SEK till 44 836 954,6 SEK genom nyemission av 199 275 352 nya aktier. Det totala antalet aktier kommer att uppgå till 448 369 546 efter att företrädesemissionen registrerats.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt Oasmia offentliggjorde den 19 november 2019. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas omkring den 10 december 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Slutgiltigt utfall beräknas komma att offentliggöras den 10 december 2019. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 16 december 2019. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 18 december 2019.

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Oasmia och Hannes Snellman är legal rådgivare till Oasmia i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med företrädesemissionen.

Urban Ekelund, IR-chef Oasmia

Telefon: 018-50 54 40

E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (OASM) och Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR).

