SAINT JOHN, Nouveau-Brunswick, 06 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada invite les Canadiens de l’Atlantique à participer à l’Opération ruban rouge en s’engageant à toujours adopter une conduite sobre et sécuritaire.



De novembre au début de janvier, l’Opération ruban rouge sensibilise la population aux dangers de la conduite avec les capacités affaiblies et encourage les automobilistes à toujours rester sobres au volant. Le lancement officiel du volet atlantique de l’Opération ruban rouge aura lieu aujourd’hui à Saint John, Nouveau-Brunswick. Le lancement se fera conjointement à la cérémonie d’illumination du sapin de la section MADD Saint John & Area lors de l’événement « Saint John Uptown Sparkles » à King Square.

Durant cette campagne, les sections et les leaders communautaires de MADD Canada de la région de l’Atlantique distribueront des rubans rouges et des autocollants pour automobile aux membres de leurs communautés respectives en les invitant à en faire un symbole de leur engagement à l’égard de la conduite sobre et sécuritaire. Les rubans rendent également un hommage éloquent aux victimes et aux survivants de collisions impliquant la présence d’alcool, de drogue ou d’une combinaison des deux.

« Compte tenu de l’abondance de soirées et de célébrations des Fêtes, il est particulièrement pertinent de souligner l’importance de la conduite sobre à ce temps-ci de l’année, a expliqué Dawn Regan, chef des opérations de MADD Canada. Nous avons tous le pouvoir de prévenir la conduite avec les capacités affaiblies. Ce n’est pas plus compliqué que de faire des choix responsables. S’il est possible que vous consommiez de l’alcool ou de la drogue lors d’une sortie, laissez la voiture à la maison et prévoyez un moyen sécuritaire de rentrer à la maison avant de partir. Et n’hésitez pas à encourager votre famille et vos amis à en faire autant. »

Irving Oil, commanditaire officiel de l’Opération ruban rouge depuis 2010, affiche fièrement le ruban rouge bien en vue sur ses véhicules ce qui fait en sorte que notre message de sensibilisation parcourt les routes et est vu par des milliers d’automobilistes chaque jour. Cette société offre également une formation à ses conducteurs sur les moyens de reconnaître et de signaler les chauffards aux capacités affaiblies. Les employés d’Irving Oil de toute la région du Canada Atlantique sont fiers d’avoir un rôle à jouer dans cette campagne, d’afficher le ruban rouge et d’être des ambassadeurs voués à la sécurité des communautés.



« Dans les provinces maritimes seulement, les camions d’Irving Oil peuvent parcourir jusqu’à cinq millions de miles chaque année, a expliqué Adam Gilmore, directeur de l’énergie livrée, Irving Oil. Il n’est donc pas étonnant que la sécurité routière revête une importance capitale pour nous. Nous sommes fiers de l’occasion que nous donne notre partenariat avec MADD Canada de faire notre part en contribuant à la sensibilisation du public, l’identification des conducteurs aux capacités possiblement affaiblies et l’amélioration de la sécurité de nos communautés ce qui, ultimement, se traduit par des vies sauvées. »

Chaque année, des centaines de Canadiens sont tués et des dizaines de milliers sont blessés dans des collisions de la route liées à la consommation d’alcool, de drogue ou d’une combinaison des deux. Voici quelques conseils pour votre sécurité et celle de tous les autres usagers de la route :



Si vous avez l’intention de consommer de l’alcool ou de la drogue, planifiez vos déplacements avant de sortir. Prenez un taxi ou l’autobus, choisissez un conducteur désigné qui demeurera sobre ou prévoyez passer la nuit chez vos hôtes.

Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies et ne montez jamais en voiture avec un conducteur qui n’est pas en état de conduire.

Si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies, composez le 911 pour le signaler à la police. Ce simple appel pourrait sauver une vie.

Les rubans rouges et les autocollants pour automobile de MADD Canada sont offerts sur notre site Web (madd.ca), ainsi qu’auprès des sections, des leaders communautaires et des commanditaires participants. Si vous souhaitez offrir un don à l’appui de l’Opération ruban rouge, rendez-vous sur notre site Web, composez le 1-800-665-6233 ou textez le mot « RUBAN » au 45678 (un don unique de 10 $ sera imputé à votre facture de téléphone cellulaire et payable à votre fournisseur de service).



À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec les capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

