Communiqué de presse Canet-en-Roussillon, le 9 décembre 2019

CATANA GROUP





RESULTATS 2018/2019

Une croissance de 67 % dans les bateaux neufs

EBITDA > 15 % (+ 5 pts)

Quasi triplement de la rentabilité nette ( > à 11.5 %)

Doublement de la Trésorerie nette

Un carnet de commandes de 125 M€, porteur d’une nouvelle croissance forte

- 0.2 Résultat Opérationnel Courant + 7.7 + 3 Autres charges et produits opérationnels + 0.1 + 0.3 Résultat opérationnel + 7.8 + 3.3 Résultat financier - + 0.1 Charge ou produit d’impôt + 2 + 0.7 Résultat Net part du Groupe + 9 + 3.4 Capacité d’autofinancement + 10.7 + 6 Investissements 10 3.7 Cash net (+) / Dette nette (-) + 6.3 + 3.2 Capitaux propres part du groupe 30.3 23.1

Dans un exercice à la croissance historique (+ 42 % globalement et 67 % dans les bateaux neufs), CATANA GROUP enregistre un quasi triplement de sa rentabilité nette « part du Groupe », confirmant un peu plus le succès de sa stratégie initiée il y a 5 ans avec encore de nombreux leviers.

Une marque BALI en conquête dans un marché porteur

En croissance régulière et soutenue, le marché des multicoques confirme une nouvelle fois sa bonne santé traduisant davantage une modification profonde des attentes du marché de la voile, en phase avec ce que proposent les catamarans, qu’une amélioration globale du marché de la plaisance.

Grâce au concept BALI, le Groupe a su saisir cette opportunité de marché en proposant au bon moment une alternative innovante aux autres catamarans du secteur. En forte accélération depuis la sortie de cette gamme en 2014, l’exercice 2018/2019 se distingue tout particulièrement.

Alors que les modèles historiques de la gamme (BALI 4.1, BALI 4.3, BALI 4.5) poursuivaient leur croissance, l’apport des nouveaux modèles BALI 5.4 et BALI 4.3 MOTORYACHT ont généré un autre levier important.

Ainsi, la combinaison de ces deux facteurs a permis à CATANA GROUP d’enregistrer une croissance historique de ses ventes de bateaux neufs (+ 67 %) qui représentent désormais l’essentiel de l’activité du Groupe (87 % du CA groupe).

Le chantier HACO, filiale tunisienne, a bien contribué à cette performance, sa production ayant augmenté de + de 50 % au cours de l’exercice écoulé.

Par ailleurs, les activités de la filiale PORT PIN ROLLAND s’inscrivent toujours dans une très bonne dynamique avec une part prépondérante des activités « chantiers » (manutention, entretien, réparation, construction de plateformes destinées aux professionnels du « day charter »). Le pôle SERVICES croît ainsi de près de 10 %.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires global du Groupe s’établit ainsi à 74.4 M€ contre 54.4 M€ (+ 42 %) en 2017/2018 et atteint son plus haut niveau historique.

Une force industrielle au rendez-vous des attentes

Dans ce contexte de forte progression de l’activité, le département industriel a confirmé son efficacité en renforçant et mobilisant les effectifs des trois usines, permettant d‘accroître les premiers résultats positifs des politiques d’optimisation des organisations industrielles lancées dés 2018.

Le Groupe a en effet procédé à des actions en profondeur tant pour améliorer durablement le profil de sa rentabilité industrielle que pour préparer l’ensemble des usines à d’importantes progressions dans les prochaines années.

Ce plan a donc concerné :

Le réaménagement du site de Canet-en-Roussillon et quelques agrandissements,



L’acquisition et l’équipement d’une menuiserie industrielle à proximité de Canet-en-Roussillon qui permet de réintégrer la fabrication de la totalité des meubles ainsi que la marge autrefois conservée par nos sous-traitants,



L’extension du site de la filiale HACO en Tunisie,



L’effectif du Groupe qui dispose à date de 740 collaborateurs vs 558 en 2018.

Forte progression de l’ensemble des résultats

Une fois encore, la croissance des ventes de bateaux neufs entraîne une progression significative de la marge industrielle et de l’ensemble de ses résultats.

Avec l’arrivée de deux nouveaux modèles à forte contribution (BALI 5.4 et BALI 4.3 MOTORYACHT) et l’amélioration des conditions d’achats, CATANA GROUP voit ses marges nettement progresser.

Ainsi, le résultat opérationnel de CATANA GROUP progresse très significativement à 7.8 M€ contre 3 M€ en 2017/2018. Le résultat opérationnel atteint désormais 10 % du chiffre d’affaires contre 6 % en 2017/2018.

Conformément aux règles comptables IFRS, et compte tenu des perspectives prévisionnelles bénéficiaires du Groupe pour les années à venir, CATANA GROUP a dû comptabiliser un impôt différé actif. Le rapport entre la charge d’impôt exigible de l’exercice et ce produit net d’impôt différé génère un produit d’impôt de 2 M€.

Le résultat net de l’ensemble consolidé ressort à 9.8 M€ contre 4.1 M€ en 2017/2018. Le résultat net « part du groupe » à + 9 M€ contre 3.4 M€ en 2018/2019, à 11.6% du CA.

Une structure financière forte et indépendante

Avec cette hausse significative de la rentabilité, CATANA GROUP voit sa capacité d’autofinancement augmenter fortement en s’établissant à 10.7 M€ contre 6.1 M€ en 2017/2018.

Ainsi, et après un besoin en fonds de roulement nettement positif de 3.1 M€, compte tenu de l’augmentation significative du carnet de commandes et des acomptes associés, le flux de trésorerie lié à l’activité ressort fortement positif de 13.8 M€.

Dans cet exercice qui marque l’accélération du plan de développement de ses gammes BALI et CATANA, mais aussi du renforcement du dispositif industriel de CATANA GROUP, le flux de trésorerie lié aux investissements est négatif de 10 M€ contre 4.3 M€ en 2017/2018.

Face à ces investissements soutenus, le Groupe n’a eu que très peu recours à de nouveaux financements (1.3 M€) tandis que les remboursements d’emprunts se limitent désormais à 0.7 M€. Dans ce cadre, le flux de trésorerie lié aux opérations de financement ressort positif de 0.6 M€.

Le Groupe enregistre une hausse importante de sa trésorerie (+ 4.4 M€), après un autofinancement très conséquent des investissements, confirmant son indépendance financière acquise.

Etant passé depuis l’exercice dernier en position de trésorerie nette, CATANA GROUP voit celle-ci doubler et passer à 6.3 M€ (12 M€ de trésorerie en fin d’exercice face à 5.7 M€ de dettes financières dont 2.9 M€ de crédit-bail immobilier) contre 3.2 M€ en 2017/2018.

De nouvelles perspectives de croissance solides et sécurisées

Bénéficiant toujours d’un marché des catamarans bien orienté, CATANA GROUP continue d’enregistrer une forte dynamique de ses ventes de bateaux neufs sur ce début de saison 2019/2020 où de nombreux modèles du Groupe ont pu être présentés dans les différents salons internationaux.

La force du concept BALI ainsi que ses nombreuses innovations continuent d’attirer une clientèle de professionnels de la location de plus en plus nombreuse, mais également toujours davantage de particuliers.

Les prochaines présentations du nouveau BALI CATSPSACE, qui sera présenté au salon de Düsseldorf en janvier prochain, ainsi que le BALI 4.8, qui sera présenté au salon de la Grande-Motte en avril 2020, marqueront une nouvelle étape pour la gamme BALI. A noter que ces deux modèles ont déjà été vendus sur plan à un niveau exceptionnel.

Cette dynamique de nouveauté se poursuivra au-delà de l’exercice puisque les arrivées du nouveau BALI 4.6 et de la version MOTORYACHT du BALI CATSPSACE ont d’ores et déjà été annoncées pour l’exercice 2020/2021. Ces deux modèles bénéficient également d’un gros carnet de commandes.

Le Groupe accroît donc sa visibilité et ses perspectives de croissance avec un carnet de commandes global de 125 M€ dont 85 M€ sur l’exercice en cours, confirmant ainsi l’objectif d’un chiffre d’affaires pour 2019/2020 supérieur à 100 M€, et une rentabilité de nouveau fortement accrue.

Ces excellents résultats 2018/2019 et la croissance déjà acquise pour cet exercice 2019/2020 marquent le succès d’une stratégie qui, en 5 ans, aura propulsé le Groupe dans le trio de tête mondial de son marché et donné une structure financière rentable, solide et indépendante. Avec encore de nombreuses opportunités dans les gammes voile et moteur de la marque BALI, mais aussi l’ouverture d’une nouvelle ère pour la marque CATANA, le Groupe s’inscrit dans une tendance vertueuse durable.

