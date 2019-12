Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 11 décembre c





CATANA GROUP

PROTOCOLE D’ACCORD POUR L’ACQUISITION

DU CHANTIER MAGIC YACHTS EN TUNISIE

VERS UN RENFORCEMENT SIGNIFICATIF DU DISPOSITIF INDUSTRIEL DU GROUPE

Au terme d’une cinquième année de croissance annuelle moyenne de plus 50% et d’un carnet de commandes qui permettra cette année de dépasser le seuil de 100 M€ de chiffre d’affaires, CATANA Group vient de signer une promesse d’acquisition de la majorité du capital de la société MAGIC YACHTS.

MAGIC YACHTS situé en Tunisie, a repris en 2012 le chantier naval fondé en 1999 par le constructeur de bateaux de luxe monégasque, WALLY.

MAGIC YACHTS dispose en zone franche de Bizerte d’un site exceptionnel en bordure de mer de près de 30 000 m² dont plus de 10 000 m² de bâtiments modernes et d’un effectif expérimenté.

Tout au long de son histoire, MAGIC YACHTS a acquis, un savoir-faire exceptionnel dans tous les domaines de la construction nautique haut de gamme (bateaux à voile et à moteur jusqu’à 40 mètres, y compris catamarans), la maîtrise de toutes les technologies en composites (infusion, injection, cuisson de tissus pré imprégnés, époxy, carbone), modelage, outillage, menuiserie, inox, refit de navires jusqu’à 45 mètres, etc.

Du fait d’une très forte demande dans ses 2 gammes (CATANA et BALI), CATANA GROUP avait annoncé il y a 7 mois sa volonté d’ouvrir une nouvelle usine à Canet en Roussillon.

Cependant, la problématique de négociations avec la collectivité pour trouver les surfaces requises sur le pôle nautique, les délais induits peu compatibles avec nos impératifs industriels, les réelles difficultés de recrutement de personnel qualifié et l’augmentation très significative de la fiscalité sur les activités industrielles ont pesé sur notre choix.

Le site existant de Canet en Roussillon qui produit près de la moitié des Catamarans du Groupe, sera néanmoins optimisé dans les mois qui viennent, permettant ainsi de doubler la quantité des unités produites dans la gamme historique « CATANA ».

La recherche d’un grand outil de production existant était donc devenue la meilleure solution pour répondre toujours plus rapidement aux besoins de production de la gamme BALI dont le concept très innovant assure une forte hausse de la part de marché depuis plusieurs années.

CATANA Group et MAGIC YACHTS étant liés depuis plusieurs mois pour la réalisation de modèles et de moules les bases d’un projet commun plus ambitieux ont donc été jetées en collaboration avec Monsieur Francesco CAMPANA qui dirigeait le chantier depuis 2003 et qui restera durablement impliqué dans l’entreprise.

Ces discussions ont rapidement abouti à un accord visant à acquérir 75% du capital de MAGIC YACHTS au travers la société HACO, filiale tunisienne de production de CATANA GROUP qui assure déjà 20% de la production du Groupe.

Cette acquisition sera définitive après la levée des dernières conditions suspensives, au plus tard fin mars 2020, mais la collaboration entre les deux sociétés s’est d’ores et déjà intensifiée.

Avec cette opération, le Groupe renforcera sa capacité industrielle avec un site supplémentaire doté d’un savoir-faire indéniable, lui permettant d’accroître sa production et de ce fait, la rentabilité du Groupe.

