GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 11.12.2019 KLO 11.00

Gofore Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Tänään 11.12.2019 pidetty Gofore Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti seuraavat keskeiset asiat. Päätökset ovat täydellisinä luettavissa ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://gofore.com/ylimaarainenyhtiokokous2019 viimeistään 23.12.2019.



Hallituksen puheenjohtajan palkkio

Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti, että hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 10 000 euroa kuukaudessa.

Hallituksen kokoonpano

Ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi Ali U. Saadetdinin tilalle Timur Kärjen.

Gofore Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Gofore Oyj:n hallitus järjestäytyi välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen ja uuden hallituksen jäsenen nimittämisen jälkeen. Kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan uuden puheenjohtajan sekä valiokuntiensa jäsenet.



Hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi valittiin Timur Kärki.



Hallitus päätti päivittää hallituksen valiokuntien kokoonpanon seuraavasti:



Nimitysvaliokunta

Hallituksen nimitysvaliokunnan jäseneksi valittiin Timur Kärki. Sami Somero ja Mika Varjus jatkavat nimitysvaliokunnan jäseninä. Timur Kärki valittiin nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi.



Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseneksi valittiin Timur Kärki. Sami Somero ja Stefan Baggström jatkavat palkitsemisvaliokunnan jäseninä. Timur Kärki valittiin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi.



Tarkastusvaliokunta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseninä jatkavat Kristiina Michelsson puheenjohtajana sekä Sami Somero ja Mika Varjus tarkastusvaliokunnan jäseninä.



GOFORE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Timur Kärki, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 828 5886

timur.karki@gofore.com



Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

