Vaisala Oyj

Sisäpiiritieto

11.12.2019 klo 12.00

Vaisala parantaa taloudellista ohjeistusta vuodelle 2019

Vaisala Oyj nostaa vuoden 2019 liikevaihto- ja liiketulosennusteitaan. Vaisalan vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan 395–405 miljoonaa ja liiketuloksen (EBIT) 36–42 miljoonaa euroa.

Kolmannen neljänneksen hyvä kysyntä on jatkunut neljännellä neljänneksellä molemmilla liiketoiminta-alueilla. Marras- ja joulukuulla lakot ovat olleet merkittävä riski tuotannolle ja logistiikalle mutta Vaisala on kyennyt säilyttämään toimituskykynsä hyvänä myös neljännen neljänneksen aikana. Hyvänä jatkunut kysyntä on vaikuttanut positiivisesti bruttokatteeseen ja myös projektien katteet ovat pysyneet hyvällä tasolla. Loppuvuoteen liittyy edelleen epävarmuuksia kuten käynnissä olevat lakot Ranskassa, joiden vaikutusten arvioiminen on haasteellista.

Vaisalan 12.2.2019 antama taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019 oli:

Vaisala arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 25–35 miljoonaa euroa sisältäen 10–12 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja vuokrasopimukseen liittyen.

Vaisala julkaisee vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 12.2.2020 ja vuoden 2019 vuosiraportin viikon 9 aikana.



Lisätietoja

Kaarina Muurinen, talousjohtaja

Puh. 040 577 5066, kaarina.muurinen@vaisala.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi www.twitter.com/VaisalaSuomi