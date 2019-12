La papeterie : un secteur industriel séduit par les solutions SLG® d’Orège

Orège accompagne aujourd’hui 3 grands industriels de la filière papier/carton/emballages dans l’optimisation du conditionnement de leurs boues et dans l’amélioration de leurs performances économiques liées au traitement, au transport et à la valorisation des boues.

La consommation accrue de produits respectueux de l’environnement a déclenché le renouveau d’une partie du secteur papetier entrainant, de fait, une augmentation des effluents et des boues à traiter et à éliminer.

Les besoins recensés auprès des industriels sont souvent identiques quel que soit le pays :

Amélioration du conditionnement, de la déshydratation des boues et optimisation du débit passant.

Réduction de la consommation de polymères.

Amélioration significative de la qualité du filtrat et « reuse » de celui-ci.

Réduction des odeurs.

L’approche commerciale du secteur, entamée il y a deux ans par Orège, porte aujourd’hui ses fruits :

après Sappi en Allemagne,



Erving Industies aux Etats-Unis,



c’est au Japon, en partenariat avec le Groupe Itochu, qu’Orège déploiera sa prochaine unité SLG®.

1/ Sappi, contrat signé et mis en œuvre il y a deux ans : 2 solutions SLG® ont été installées en amont de 2 filtres à bandes. Les solutions SLG® qui conditionnent des boues mixtes (pâtes et papiers) en amont de l’étape de déshydratation, se sont traduites par un franc succès partagé avec le client :

Augmentation de la siccité des boues de 3%.

Amélioration de la capacité hydraulique de la ligne de traitement des boues de 50%.

Réduction de la consommation en polymère de 20%.

Amélioration significative de la qualité du filtrat (concentration en Matières En Suspension divisée par 3).

Le contrat Sappi est un contrat de leasing sur 4 ans représentant 350 K€.

2/ Fin août 2019, Orège a signé un contrat de leasing de 5 ans avec Erving Industries aux Etats-Unis pour un montant de 450 K$. Erving Industries fabrique des rouleaux de qualité tissu et des serviettes à partir de papier 100% recyclés.





2 solutions SLG® sont mises en œuvre en amont de 2 filtres à bandes pour traiter un mélange de boues primaires et secondaires. La solution SLG® permettra de réduire immédiatement les coûts d’élimination des boues. La phase d’optimisation, en cours depuis 2 mois, et qui selon les accords signés doit encore perdurer 4 mois, permet d’ores et déjà d’obtenir des résultats dépassés par rapport à ceux visés dans le contrat.

Orège et Erving Industries ont estimé que les économies générées pourraient excéder 150 K$ par an.

3/ Enfin, la première vente ferme d’une solution SLG® au Groupe Itochu devrait sur les semaines à venir aboutir sur une première référence au Japon auprès d’un groupe de papier et d’emballages de notoriété mondiale. La solution SLG® serait dans ce cas, destinée à conditionner des boues biologiques en amont d’un filtre à bandes.

La solution SLG® qui serait déployée a pour principaux objectifs d’augmenter le débit hydraulique afin d’aider à la résolution du problème de surcharge de capacité de l’atelier boues et de réduire significativement les odeurs du site, l’usine papetière étant située au cœur d’une grande ville.

Ces deux derniers projets viennent consolider la stratégie d’Orège consistant à concentrer son développement commercial sur des secteurs industriels spécifiques à l’international.

Il est à noter, que ces trois pays, Etats-Unis en 1er, Japon en 2ème et Allemagne en 4ème (Chine en 3ème) sont les premiers producteurs de papier au monde et globalisent plus de 1.000 sites de production. Orège va pouvoir capitaliser sur ces expériences pour accélérer son développement sectoriel dans la filière papetière.

Voisins-Le-Bretonneux, le 16 décembre 2019

A propos du SLG®

Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement et le traitement des boues. Il apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante en réduisant significativement le volume des boues et en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques.

En totale adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires et environnementales, la technologie brevetée SLG® est multi récompensée, notamment en qualité de « technologie de rupture » de l’année 2016 aux Awards décernés par Global Water Intelligence ou de « technologie la plus innovante » au « Utility Week de Birmingham » en 2017.

A propos d’Orège

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de conditionnement, de traitement, et de valorisation des boues municipales et industrielles. Filiale, du groupe Eren, Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne. La société est un partenaire d’Itochu Machine-Technos Corp au Japon.

Orège est cotée sur le marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013

ISIN : FR0010609206 – OREGE

www.orege.com

Contact : communication@orege.com

Pièce jointe