December 16, 2019 02:45 ET

København, Dec. 16, 2019



I forbindelse med den skattepligtige fusion af afdeling New Emerging Markets Aktier KL, andelsklasse A (ophørende andelsklasse) med afdeling Emerging Markets Aktier KL, andelsklasse A (fortsættende andelsklasse), begge afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest, er ombytningsforholdet pr. 13. december 2019 opgjort til følgende:

For New Emerging Markets Aktier A er ombytningsforholdet efter restudbyttet opgjort til 1:0,71749 (afrundet), således at en andel i den ophørende andelsklasse ombyttes til 0,71749 andele i den fortsættende andelsklasse.

Restudbyttet er opgjort til 0 kr. pr. bevis.

Ombytningen er sket ud fra indre værdier pr. 13. december 2019:

New Emerging Markets Aktier A 99,868084

Emerging Markets Aktier A 139,190832

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktør Malene Ehrenskjöld, tlf. nr. 77 30 90 00.





Med venlig hilsen

BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld

Direktør