IBA vend RadioMed, partie d’IBA Dosimétrie, à IZI Medical Products

Le reste de la division Dosimétrie restera au sein du groupe IBA.

L’évaluation stratégique de cette division est maintenant clôturée.

Louvain-la-Neuve, Belgique, 17 décembre 2019 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui qu’elle a vendu RadioMed Corporation (“RadioMed”), la branche d’IBA Dosimétrie qui commercialise les marqueurs fiduciaires VISICOIL™, à IZI Medical Products LLC, une société leader dans les dispositifs médicaux interventionnels. La valeur du contrat est estimée entre USD 14 et 16 millions pour IBA. Ceci conclut l'exercice stratégique avec la décision de conserver le reste de la division Dosimétrie au sein du Groupe IBA.

IBA Dosimétrie a continué de bien performer au second semestre 2019. Avec la croissance continue des marchés de radiothérapie et de protonthérapie, qui nécessitent une dosimétrie performante, le Conseil d’administration est arrivé à la conclusion que le maintien de la composante restante de la division Dosimétrie au sein du groupe IBA constitue l’option stratégique la plus convaincante pour la Société et ses actionnaires. Le reste des activités de la division Dosimétrie sera dès lors reconsolidé dans les états financiers du Groupe et ne sera plus comptabilisé comme actif destiné à la vente.

RadioMed a été acquise par IBA en 2003 et fait partie de la division IBA Dosimétrie. VISICOIL™ est un marqueur fiduciaire implantable utilisé dans les tissus mous pour localiser les tumeurs afin d’améliorer la précision dans la planification et le traitement par radiothérapie. IZI est une société leader dans le développement, la fabrication et l’approvisionnement de dispositifs médicaux consommables de haute qualité utilisés en radiologie et oncologie interventionnelles, radiothérapie, neuroscience, et en chirurgie guidée par l’image.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a indiqué: « La vente de RadioMed et le maintien d’IBA Dosimétrie dans le Groupe s’inscrivent dans notre objectif de nous concentrer sur nos activités principales et stimuler notre croissance. L’expertise de pointe d’IZI Medical Products en radiologie et oncologie interventionnelles en fait la société idéale pour stimuler la pénétration sur le marché et le développement de VISICOIL™, la solution fiable et de haute qualité pour l’identification des tumeurs. Par ailleurs, cette vente renforce notre bilan et va nous permettre de capitaliser davantage sur nos perspectives de croissance, d’investir en R&D et ainsi de renforcer notre position de leader dans le monde. »

***fin***

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, considérée comme la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.

Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1400 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de VISICOIL™

VISICOIL est fabriqué par RadioMed Corporation depuis 1997. VISICOIL est un implant en or breveté (US Patent 8,027,712) enroulé hélicoïdalement et disponible en diamètres et longueurs différents pour aider au traitement de différents organes avec une gamme de techniques en radiothérapie. Plus d’information sur www.VISICOIL.com

À propos de IZI Medical Products

IZI Medical fournit le suivi dont ses partenaires de soins de santé ont besoin pour réussir. Situé à Owings Mills, Maryland, en périphérie de Baltimore, IZI est un développeur, fabricant et fournisseur de premier plan de dispositifs médicaux consommables de haute-qualité utilisés en radiologie et oncologie interventionnelles, radiothérapie, neuroscience, et en chirurgie guidée par l’image. IZI a construit un portefeuille diversifié de produits soutenus par une forte propriété intellectuelle et vend actuellement ses solutions à plus de 1 000 clients aux États-Unis et dans plus de 25 pays dans le monde. Pour plus d’information : https://izimed.com/

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Thomas Ralet

Head of Corporate Communication

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

