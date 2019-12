Dato: 18. december 2019

Selskabsmeddelelse nr.: 30

(Kategori: Intern viden)

Blue Vision A/S – Køb af virksomhed



Blue Vision (”BV”) meddeler hermed, at man dags dato har underskrevet et term sheet vedr. BV’s mulige køb af 100% af aktiekapitalen i to selskaber. Dette med henblik på indgåelse af endelige aftaler og overtagelse senest den 28. februar 2020, såfremt særligt due diligence gennemføres tilfredsstillende for BV.

De ene selskab er beskæftiget indenfor området ”anden aktør” – mens det andet selskab er leverandør af arbejdskraft til både den offentlige og private sektor.

Selskaberne forventer for 2019 en omsætning på ca. 33M DKK og et overskud før skat på 6,8M DKK. Allerede med de nuværende kundekontrakter er udsigten for 2020 meget positive.

Den samlede købspris for selskaberne forventes at udgøre 17,5M DKK, hvoraf 10M DKK vil være kontant. Hertil tilkommer en mulig earn-out for årene 2020 og 2021 på maksimalt 7,5M DKK. Selskaberne overtages gældfrie.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

Bestyrelsen