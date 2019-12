18.12.2019 kiitis Bulgaaria valitsus heaks teatud Iztok Parkside arendusprojekti alla jäävate maatükkide üleandmise Sofia linnale. Varasemalt oli Sofia Linnavalitsus juba heaks kiitnud nende maatükkide ülevõtmise riigilt. Nende otsuste tulemusena saab Arco Vara AS-i tütarfirma Iztok Parkside EOOD lõpetada tänavate aluse infrastruktuuri väljaehitamise ning taotleda kasutusluba projekti kolmele hoonele. Ettevõte hakkab kortereid klientidele üle andma juba 2020 jaanuaris ning plaanib kõigi korterite müüki ja üleandmist 1. poolaasta lõpuks.

Arco Vara juhi Tarmo Sild’i kommentaar: „Valitsuse otsus on Iztoki projektis suur samm edasi. Lõpuks on arvukad insenertehnilised, administratiivsed, juriidilised ja poliitilised protsessid saanud selliselt ühele joonele, et projekt hakkab lähenema edukale lõpule. Seni oleme olnud oma 2016. aasta äriplaanist ajaliselt maas. Seniste eelmüükide info annab aga julgust oodata üle 9 mln suurust müügikäivet ja korralikku kasumit 2020. aasta esimeses poolaastas. Avaldame oma aktsionäride ees kahetsust, et me ei saavutanud käibe- ja kasumieesmärke õigeaegselt, kuid pärast umbes 150 allkirja kogumist, mida see projekt seni on vajanud, tunneme praegu siiski heameelt. Toit meie köögis on valmis saamas.“

