Lähtuvalt väärtpaberituruseaduse §-st 186 teavitab AS Silvano Fashion Group börsi olulise osaluse muutusest.

Seoses AS-le Silvano Fashion Group laekunud informatsiooniga, et aktsionärid Firebird Fund, L.P, Firebird Avrora Fund, Ltd ja Firebird Republics Fund, Ltd on ühise kontrolli all, avaldame ka alljärgneva info:

Aktsionäride Firebird Fund, L.P (uus osalus 1,56%), Firebird Avrora Fund, Ltd (uus osalus 1,26%) ja Firebird Republics Fund, Ltd (uus osalus 2,17%) osalus kokku vähenes 4,99%-ni seniselt 5,24%-lt.

Jarek Särgava

AS Silvano Fashion Group

Juhatuse liige

E-post: info@silvanofashion.com

Tel: +372 684 5000

Faks: +372 684 5300

Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn

http://www.silvanofashion.com