CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 23. december 2019

SELSKABSMEDDELELSE NR. 17/2019

Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Finanskalender 2020

Brøndbyernes IF Fodbold A/S har planlagt følgende datoer for meddelelser og ordinære generalforsamlinger i 2020 samt primo 2021.

5. marts 2020: Årsrapport 2019 for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019

2. april 2020: Ordinær generalforsamling

19. maj 2020: Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2020

27. august 2020: Delårsrapport for 1. halvår 2020

19. november 2020: Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2020

4. marts 2021: Årsrapport 2020 for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020

1. april 2021: Ordinær generalforsamling

Vi arbejder løbende med at optimere vores forretning, og i 2020 vil Brøndby IF derfor justere omfanget af vores rapportering vedrørende 1. kvartal og 3. kvartal. Således vil delårsrapporterne for de to rapporteringer blive afløst af kvartalsmeddelelser, som beskriver udviklingen på hovedtal samt forventningen til årets resultat. Grundet selskabets forretningsmodel er det ledelsens vurdering, at halvårsrapporten sammen med kvartalsmeddelelser for 1. og 3. kvartal er tilstrækkeligt til at sikre regelmæssig information til selskabets investorer og øvrige interessenter om selskabets forhold.

Med venlig hilsen

Brøndby IF

Ole Palmå

Administrerende direktør

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Ole Palmå på telefon 43 63 08 10.

