Nr. 16/2019 Søborg 31. december 2019

Closing:

Som meddelt i selskabsmeddelelse 11/2019 frasolgte DLH alle driftsmæssige aktiviteter vedrørende grossistvirksomheden i Danmark den 12. november 2019. Der er i dag gennemført closing af transaktionen uden anmærkninger fra køber som har indbetalt DKK 101.8 mio. DKK som estimeret købesum. Den endelige købesum opgøres som tidligere omtalt senest den 30/6-2020 efter aflevering af endeligt årsregnskab for 2019 samt refusionsopgørelse for perioden 1/1-30/6-2020.

Den estimerede indre værdi pr. 31. december 2019 er estimeret til at udgøre DKK 1,91 pr. aktie. For uddybning heraf henvises til selskabsmeddelelse 11/2019.

Ny direktion og ændring i bestyrelsen:

Ifm. salget af alle driftsmæssige aktiviteter fratræder adm. direktør Dennis Albretsen pr. dd. og påbegynder ansættelse hos det nye selskab. Michael Hove er fra og med 1 Januar 2020 udnævnt som ny adm. direktør for selskabet, og fratræder derfor sin rolle som bestyrelsesformand og medlem af bestyrelsen pr. dags dato.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer Carsten Lønfeldt, Lars Risager og Jakob Have har i dag konstitueret sig med Jakob Have som ny bestyrelsesformand.

Fremadrettet driftsaktivitet:

Bestyrelsen har siden frasalget evalueret selskabets muligheder for videre drift eller evt. udlodning af midlerne, og har vurderet at det vil tjene aktionærernes interesser bedste muligt ved at selskabet fortsætter sine aktiviteter indenfor den gældende vedtægtsmæssige formålsparagraf, med særlig fokus på at opkøbe ny erhvervsaktivitet samt ejendomme indenfor erhverv/privat boligbyggeri.

Kontakt:

Evt. henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Adm. direktør Michael Hove på telefon nr. 28 12 66 09.

