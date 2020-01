I forbindelse med at satsen for emissionsomkostninger samt indløsning nedsættes med 0,05% for alle afdelinger under foreningen, offentliggøres hermed ajourført investoroplysninger.





Satserne for emission og indløsning for de tre afdelinger ændres således som følger:

- Danske Aktier KL fra 0,15% til 0,10%

- Globale Aktier KL fra 0,30% til 0,25%



- Globale Aktier Akk. fra 0,30% til 0,25%





Herudover er der foretaget almindelig årlig ajourføring.





Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Tage Fabrin-Brasted, tlf.: 44 55 92 00.





Med venlig hilsen

Kapitalforeningen BLS Invest





Tage Fabrin-Brasted

Direktør

Vedhæftet fil