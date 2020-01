January 07, 2020 02:00 ET

PRESSMEDDELANDE

7 januari 2020

Rami Levin ska leda övergången till ett fullständigt biofarmaceutiskt bolag

Omfattande relevant erfarenhet inom sällsynta sjukdomar och CNS, och av kommersialisering, i USA och globalt

Jørgen Drejer, nuvarande vd, kommer att fortsätta i rollen som Chief Scientific Officer

Saniona (OMX: SANION), ett bioteknikföretag i klinisk fas fokuserat på sällsynta sjukdomar relaterade till ätstörningar och centrala nervsystemet (CNS), meddelade idag att Rami Levin utsetts till vd för att leda övergången till ett fullständigt biofarmaceutiskt bolag med fokus på sällsynta sjukdomar. Rami Levin har omfattande ledarerfarenhet från den biofarmaceutiska industrin.

Rami Levin utnämndes av styrelsen i nära samråd med grundarna av Saniona, Jørgen Drejer och Thomas Feldthus. Beslutet baseras på Rami Levins omfattande erfarenhet av att ta behandlingar av sällsynta sjukdomar till marknaden, samt att hantera och bygga organisationer i USA. Han har också allmän kännedom om Sverige och Skandinavien från tidigare roller som President, Nordamerika på Sobi, Swedish Orphan Biovitrum, och vd för Merck Group i Skandinavien.

Utnämningen sker med omedelbar verkan. Rami Levin kommer att vara baserad i Boston. Jørgen Drejer, nuvarande vd, kommer att fortsätta på Saniona i rollen som Chief Scientific Officer.

”Vi är mycket glada över att välkomna Rami som vd på Saniona, en roll där han kan bidra med många års mycket relevant erfarenhet för att stödja den fortsatta utvecklingen av Saniona. Rami har visat resultat inom ett antal områden som är kritiska för Saniona, såsom sällsynta sjukdomar, regulatorisk miljö och marknadsåtkomst i USA samt kommersialisering av innovativa behandlingar. Dessa områden är av allt större betydelse när vi tar våra mycket lovande produkter mot marknaden”, säger J. Donald deBethizy, styrelseordförande i Saniona. ”Jag vill också ta tillfället i akt att tacka Jørgen Drejer för hans utmärkta arbete som vd. Detta är ett naturligt tillfälle att öka takten i utvecklingen av Saniona och vi ser fram emot att fortsätta arbeta med Jørgen som kommer att utveckla vår pipeline i sin nya roll som CSO”.

"Jag är mycket stolt över att ta mig an denna oerhört spännande roll på Saniona för att leda nästa steg i bolagets utveckling", säger Rami Levin. ”Detta är ett viktigt ögonblick i bolagets historia när det siktar på att bli ett ledande bioteknikbolag fokuserat på sällsynta ätstörningar och CNS-sjukdomar genom att utveckla nya behandlingar som tillgodoser betydande ouppfyllda medicinska behov, både internt och tillsammans med partners. Som en del av detta är vårt fokus på kort sikt utvecklingen och kommersialiseringen av Tesomet för de sällsynta ätstörningarna Prader-Willis syndrom (PWS) och hypotalam fetma, särskilt i USA”.

Om Rami Levin

Rami Levin är en erfaren ledare inom bioteknik med över 23 års erfarenhet av sällsynta sjukdomar och CNS-sjukdomar. I sin senaste roll som president för Sobi Inc., ett internationellt specialistläkemedelsbolag inom bioteknik fokuserat på sällsynta sjukdomar, var han ansvarig för att bygga organisationen, sätta dess vision, utveckla tillväxtstrategin och leda bolaget genom en period av tiofaldig tillväxt. Som en del av detta ledde han lanseringen av Gamifant®, den första godkända behandlingen för primärt hemofagocyterande syndrom (pHLH) och integrationen av gruppen bakom Synagis®, den enda godkända behandlingen för respiratoriskt syncytialvirus (RSV).

Innan Rami Levin kom till Sobi hade han kommersiella ledarroller av ökande strategisk betydelse vid Merck Serono i ett antal länder, inklusive USA, Sverige, Schweiz och Israel. Han har stor erfarenhet av den regulatoriska processen, marknadsaccess och av att leda kommersiell och finansiell utveckling av särläkemedel i USA, vilket är direkt relevant för nästa fas av Sanionas utveckling. Rami Levin har en kandidatexamen i biologi och en MBA i internationell marknadsföring, båda från Tel Aviv University i Israel.

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2020 kl. 08:00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett bioteknikbolag inom sällsynta sjukdomar som fokuserar på forskning och utveckling av läkemedel för ätstörningar och sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fem program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på: www.saniona.com .

