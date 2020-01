GROUPE DASSAULT AVIATION

Prises de commandes, livraisons et carnet de commandes en nombre d’avions

au 31 décembre 2019

(données non auditées par les Commissaires aux Comptes)





LIVRAISONS EN NOMBRE D’AVIONS

En 2019, 26 Rafale Export ont été livrés, en ligne avec notre prévision, contre 12 Rafale



(9 Export et 3 France) en 2018.

En 2019, 40 Falcon neufs ont été livrés contre 41 en 2018. Alors que nous avions prévu 45 livraisons de Falcon en 2019 nous avons dû faire face à un marché difficile.





PRISES DE COMMANDES EN NOMBRE D’AVIONS

En 2019, 40 Falcon neufs ont été commandés contre 42 en 2018.





CARNET DE COMMANDES EN NOMBRE D’AVIONS

Au 31 décembre 2019, le carnet de commandes inclut 75 Rafale (47 Export et

28 France) et 53 Falcon, contre 101 Rafale (73 Export et 28 France) et 53 Falcon au

31 décembre 2018.





PROCHAINE COMMUNICATION FINANCIÈRE

Le Groupe Dassault Aviation publiera le 27 février 2020 ses résultats annuels complets.

Les chiffres ci-dessus ne concernent que le nombre d’avions neufs. Le Groupe rappelle que les montants en euros comprennent également du développement et du support qui peuvent être significatifs (ainsi, les prises de commandes du 1er semestre 2019 incluaient notamment le contrat RAVEL, portant sur le MCO des avions Rafale France et des moyens de soutien associés).





contacts

Communication Institutionnelle

Stéphane Fort - Tél. +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Communication Financière

Armelle Gary - Tél. +33 (0)1 47 11 84 24 - armelle.gary@dassault-aviation.com

dassault-aviation.com







