TYSONS, Va., Jan. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ: APPN) anunció hoy la adquisición de Novayre Solutions SL, desarrollador de la plataforma Jidoka RPA. Jidoka es actualmente el software de RPA mejor valorado por Gartner Peer Insights (>50 reseñas). Esta adquisición convierte a Appian en un proveedor global de automatización, integrando en el flujo de trabajo las mejores soluciones IA y RPA de su clase.



Según Forrester, el mercado de RPA alcanzará los 12.000 millones de dólares en 2023, pero muchas organizaciones aún se encuentran en las primeras etapas de su hoja de ruta RPA. * Hasta ahora, las empresas han experimentado con RPA mediante la implantación de robots de múltiples proveedores, dando lugar a un panorama tecnológico fragmentado. Los robots se han desplegado a menudo en un modelo de silos sin una supervisión humana efectiva, lo que genera desafíos para su gestión. Asimismo, las inquietudes de los CIOs sobre la seguridad y el gobierno de los robots han limitado el crecimiento de las soluciones RPA en casos de uso de mayor escala.

La adquisición de Appian da respuesta a estos desafíos. Los clientes de Appian se beneficiarán de:

Ventanilla única para la automatización . Appian unificará desarrollo low-code y RPA en una plataforma de automatización integral, permitiendo la orquestación de los tres agentes de trabajo actuales: humanos, bots e inteligencia artificial. A esto se suman las capacidades de Appian de gestión de casos, de modo que, si los robots crean errores o excepciones, los humanos pueden intervenir rápidamente para realizar las correcciones oportunas.





. Appian unificará desarrollo low-code y RPA en una plataforma de automatización integral, permitiendo la orquestación de los tres agentes de trabajo actuales: humanos, bots e inteligencia artificial. A esto se suman las capacidades de Appian de gestión de casos, de modo que, si los robots crean errores o excepciones, los humanos pueden intervenir rápidamente para realizar las correcciones oportunas. Gobierno de mano de obra robótica . Appian facilita el gobierno RPA en la empresa. Las organizaciones podrán administrar la fuerza de trabajo robótica de los principales proveedores de RPA, incluyendo Blue Prism y UIPath. Las interfaces empresariales para la gestión de robots, incluyendo monitorización, programación y generación de informes, están disponibles tanto en la web como en dispositivos móviles. El servicio ofrecerá potentes capacidades analíticas y de elaboración de informes, que van desde el análisis de impacto hasta el cumplimiento de normativas.





. Appian facilita el gobierno RPA en la empresa. Las organizaciones podrán administrar la fuerza de trabajo robótica de los principales proveedores de RPA, incluyendo Blue Prism y UIPath. Las interfaces empresariales para la gestión de robots, incluyendo monitorización, programación y generación de informes, están disponibles tanto en la web como en dispositivos móviles. El servicio ofrecerá potentes capacidades analíticas y de elaboración de informes, que van desde el análisis de impacto hasta el cumplimiento de normativas. RPA de grado empresarial . El RPA de Appian será RPA en la nube y RPA en Java. El nuevo servicio estará disponible en la nube de Appian, de forma global. Los desarrolladores de bots pueden aprovechar un potente entorno de desarrollo integrado (IDE) de Java, que les permite construir los robots más sofisticados. También podrán incorporar una potente IA, impulsada por Google, que amplía los casos de uso de los robots y facilita su gestión. Incorpora asimismo seguridad de nivel empresarial, con certificaciones de cumplimiento de SOC 2 e ISO 27001.





. El RPA de Appian será RPA en la nube y RPA en Java. El nuevo servicio estará disponible en la nube de Appian, de forma global. Los desarrolladores de bots pueden aprovechar un potente entorno de desarrollo integrado (IDE) de Java, que les permite construir los robots más sofisticados. También podrán incorporar una potente IA, impulsada por Google, que amplía los casos de uso de los robots y facilita su gestión. Incorpora asimismo seguridad de nivel empresarial, con certificaciones de cumplimiento de SOC 2 e ISO 27001. Confianza. Appian es una empresa pública, que cotiza en el NASDAQ, y es el único líder presente tanto en el Cuadrante Mágico de Gartner para Plataformas de Aplicaciones Empresariales de Low-Code, como en Suites de Gestión de Procesos Empresariales Inteligentes (iBPMS). Appian se compromete a ofrecer una plataforma abierta y continuará trabajando e integrándose con los principales proveedores de RPA, ofreciendo a los clientes flexibilidad y libertad de elección en RPA.

"Appian está ampliando su liderazgo en la automatización de low-code al añadir RPA", dijo Matt Calkins, CEO de Appian. "Juntos, los productos permiten la orquestación de procesos de extremo a extremo donde los humanos, los robots de software y la IA trabajan todos juntos de manera coordinada".

"Nuestra visión compartida de la automatización hace que sea un encaje perfecto para Novayre. Al unir fuerzas con Appian, facilitaremos a las empresas la adopción y el despliegue de RPA a escala empresarial", dijo Víctor Ayllón, CEO de Novayre.

Los términos financieros no se han revelado.

* Fuente: Informe de Forrester, el Mercado de Servicios de RPA alcanzará los 12 mil millones de dólares en 2023

Esta nota de prensa incluye declaraciones sobre el futuro relacionadas con Appian, Novayre Solutions SL y la adquisición de Novayre Solutions SL y su plataforma Jidoka RPA por parte de Appian que implica riesgos, incertidumbres y suposiciones sustanciales que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones. Todas las declaraciones contenidas en la presente nota de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos, incluidas las declaraciones relativas a los posibles beneficios de la adquisición, los planes, objetivos, expectativas e intenciones de Appian y el negocio de Appian, son declaraciones prospectivas. Las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "estimar", "esperar", "pretender", "poder", "voluntad" y expresiones similares tienen por objeto identificar las declaraciones a futuro. Appian ha basado estas declaraciones prospectivas en gran medida en sus expectativas y proyecciones actuales sobre los acontecimientos y tendencias financieras futuras que Appian considera que pueden afectar a su situación financiera, los resultados de las operaciones, la estrategia empresarial, las operaciones y objetivos empresariales a corto y largo plazo y las necesidades financieras. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluyendo, sin limitación, los riesgos e incertidumbres establecidos en la sección "Factores de riesgo" del Informe Anual de Appian en el Formulario 10-K para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2018, registrado en la Comisión de Valores y Bolsa el 21 de febrero de 2019, y los informes posteriores que Appian presente ante la Comisión de Valores y Bolsa. Además, Appian opera en un entorno muy competitivo y de rápida evolución. De vez en cuando surgen nuevos riesgos. La dirección de Appian no puede predecir todos los riesgos ni evaluar el impacto de todos los factores en su negocio o la medida en que algún factor o combinación de factores pueda hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva que Appian pueda hacer. A la luz de estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, Appian no puede garantizar que se produzcan los resultados futuros, los niveles de actividad, el rendimiento, los logros o los acontecimientos y circunstancias que se reflejan en las declaraciones prospectivas. Appian no está obligada a actualizar ninguna de estas declaraciones prospectivas después de la fecha de esta nota de prensa para adaptarlas a los resultados reales o a las expectativas revisadas, excepto en la medida en que lo exija la ley.

Sobre Appian

Appian proporciona una plataforma de desarrollo de software que, gracias al low-code, permite automatizar de forma inteligente aplicaciones de negocio de forma muy rápida. La mayoría de las compañías más grandes del mundo utilizan aplicaciones creadas en Appian para mejorar la experiencia de sus clientes, lograr la excelencia operativa, y reducir el riesgo corporativo asegurando el cumplimiento regulatorio. Para más información, visite www.appian.es

