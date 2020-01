PRESSMEDDELANDE

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

10 januari 2020

Riktad emission av aktier till Formue Nord om 25 MSEK till ett pris om 25 SEK per aktie

Ingående av avtal om lånefacilitet om 25 MSEK med Formue Nord

Riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner till Formue Nord som kan inbringa 35 – 42 MSEK vid utnyttjandet till en teckningskurs om 25 – 30 SEK per aktie

Företrädesemission av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare per avstämningsdagen som kan inbringa 76 – 91 MSEK vid utnyttjandet till en teckningskurs om 25 –30 SEK per aktie

Finansieringen ersätter befintligt finansieringsavtal med Nice & Green daterat den 28 december 2017 samt att stödja utveckling, godkännande och kommersialisering av Tesomet i USA och Europa

Styrelsen i Saniona AB (“Saniona” eller “Bolaget”) har idag beslutat om en riktad emission av aktier om 25 MSEK till ett pris om 25 SEK per aktie. Saniona har vidare ingått ett avtal om en lånefacilitet som ger Bolaget rätt att låna upp till 25 MSEK. Bolagets rätt att uppta lån under låneavtalet är villkorad av att extra bolagsstämman den 7 februari 2020 beslutar att godkänna en riktad emissions av units (bestående av teckningsoptioner av tre olika serier) till långivarna och en företrädesemission av units (bestående av teckningsoptioner av samma serie som de som riktas till långivarna). Units i den riktade emissionen och företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt. En kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande. Med anledning av transaktionerna har Saniona beslutat att ändra datum för publiceringen av bokslutskommunikén för 2019 till den 7 februari 2020 (tidigare planerat datum var den 20 februari 2020) och att ändra datumet för publiceringen av delårsrapporten för Q1 2020 till den 7 maj 2020 (tidigare planerat datum var den 27 maj 2020).

”Den finansiering vi har säkerställt från Formue Nord, tillsammans med det föreslagna lånet och ytterligare kapital som erhålls om teckningsoptionerna utnyttjas, kommer att göra det möjligt för Saniona att fortsätta utveckla Tesomet på egen hand för behandling av Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma, två sällsynta sjukdomar som representerar attraktiva kommersiella möjligheter samtidigt som de kräver begränsade investeringar för att utvecklas till marknaden. Vi har sammanställt lovande proof of concept-data för denna behandling och förbereder oss nu för möten med amerikanska och europeiska tillsynsmyndigheter i syfte att lämna in en Investigational New Drug (IND)-ansökan för att initiera ett registreringsgrundande fas 2b / fas 3-program, som kommer att utgöra grunden för våra ansökningar för godkännande”, säger Rami Levin, VD för Saniona.

Den Riktade Emissionen av Aktier och Lånefaciliteten i korthet

Den Riktade Emissionen av Aktier består av 1 000 000 aktier med en teckningskurs om 25 SEK per aktie, vilket ger en bruttolikvid om 25 MSEK (den ” Riktade Emissionen av Aktier ”). Den Riktade Emissionen av Aktier har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 29 maj 2019. Den Riktade Emissionen av Aktier riktas till Formue Nord Markedsneutral A/S (19,5 MSEK) och Formue Nord Fokus A/S (5,5 MSEK) (Formue Nord Markedsneutral A/S och Formue Nord Fokus A/S, tillsammans “ Investerarna ”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen av Aktier motsvarar en rabatt om 10,2 % av den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 10 handelsdagarna före emissionsbeslutet. Kontant betalning av aktierna i den Riktade Emissionen av Aktier ska ske senast den 14 januari 2020. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var huvudsakligen att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och konstandseffektivt sätt.

”). Den Riktade Emissionen av Aktier har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 29 maj 2019. Den Riktade Emissionen av Aktier riktas till Formue Nord Markedsneutral A/S (19,5 MSEK) och Formue Nord Fokus A/S (5,5 MSEK) (Formue Nord Markedsneutral A/S och Formue Nord Fokus A/S, tillsammans “ ”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen av Aktier motsvarar en rabatt om 10,2 % av den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 10 handelsdagarna före emissionsbeslutet. Kontant betalning av aktierna i den Riktade Emissionen av Aktier ska ske senast den 14 januari 2020. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var huvudsakligen att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och konstandseffektivt sätt. Genom den Riktade Emissionen av Aktier kommer antalet aktier i Bolagets att öka med 1 000 000 till 29 412 519 och aktiekapitalet kommer att öka med 50 000 SEK till 1 470 625,95 SEK. Den Riktade Emissionen av Aktier medför en utspädning om 3,4 % för de befintliga aktieägarna baserat på antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Emissionen av Aktier.

Bolaget har också ingått ett avtal om en lånefacilitet med Investerarna vilket ger Saniona rätt att låna upp till 25 MSEK (“ Lånefaciliteten ”). Bolagets rätt att uppta lån under Lånefaciliteten är villkorad av att extra bolagsstämman den 7 februari 2020 godkänner (i) en riktad emission av 465 518 units, bestående av teckningsoptioner av tre olika serier (totalt 1 396 554 teckningsoptioner) till Investerarna (den “ Riktade Unitemissionen ”) och (ii) en företrädesemission till Sanionas befintliga aktieägare av 1 014 224 units, bestående av teckningsoptioner av samma serie som i den Riktade Unitemissionen till Investerarna (totalt 3 042 672 teckningsoptioner) (“ Företrädesemissionen ”), se mer information nedan. Lån upptagna under Lånefaciliteten kommer att löpa med en marknadsmässig ränta och ska återbetalas senast 12 månader efter dagen för extra bolagsstämman, den 7 februari 2020.

”). Bolagets rätt att uppta lån under Lånefaciliteten är villkorad av att extra bolagsstämman den 7 februari 2020 godkänner (i) en riktad emission av 465 518 units, bestående av teckningsoptioner av tre olika serier (totalt 1 396 554 teckningsoptioner) till Investerarna (den “ ”) och (ii) en företrädesemission till Sanionas befintliga aktieägare av 1 014 224 units, bestående av teckningsoptioner av samma serie som i den Riktade Unitemissionen till Investerarna (totalt 3 042 672 teckningsoptioner) (“ ”), se mer information nedan. Lån upptagna under Lånefaciliteten kommer att löpa med en marknadsmässig ränta och ska återbetalas senast 12 månader efter dagen för extra bolagsstämman, den 7 februari 2020. Formue Nord är ett kapitalförvaltningsbolag som tillhandahåller anpassade finansieringslösningar för börsnoterade bolag i Norden.

Företrädesemissionen i korthet

Units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för utspädningen i den Riktade Emissionen av Aktier och den Riktade Unitemissionen.

Företrädesemissionen består av 1 014 224 units som i sin tur består av teckningsoptioner av tre olika serier, totalt 3 042 672 teckningsoptioner. Varje unit består av tre teckningsoptioner av tre olika serier och totalt 1 014 224 teckningsoptioner kommer att emitteras av varje serie. Teckningsoptionerna som emitteras i Företrädesemissionen kommer vara av samma serier som i den Riktade Unitemissionen.

Sanionas aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny unit per tjugonio (29) befintliga aktier, d.v.s till en teckningsratio om 1:29. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 1, en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Allmänheten ges inte rätt att teckna i Företrädesemissionen. Teckning utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var en aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 13 februari 2020. Sista dagen för handel inklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 11 februari 2020. Första dag för handel exklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 12 februari 2020.

Teckningstiden löper från och med den 17 februari 2020 till och med den 2 mars 2020.

Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 17 februari 2020 till och med den 27 februari 2020.

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 17 februari 2020 till och med att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 18 mars 2020.

När teckningsoptionerna har registrerats på Bolagsverket kommer BTU automatiskt att konverteras till teckningsoptioner i Euroclear Sweden AB:s system.

Eftersom att units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt kommer Saniona inte att erhålla någon emissionslikvid i samband med genomförandet av Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Saniona till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en tvåveckorsperiod fram till två dagar före nyttjandeperioden, dock lägst 25 SEK och högst 30 SEK per aktie. Nyttjandeperioderna är följande: för serie TO 1, 11-25 maj 2020, för serie TO 2, 7-21 september 2020 och för serie TO 3, 6-20 april 2021.

Bakgrund och motiv till den Riktade Emissionen av Aktier, Lånefaciliteten, den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet och ätstörningar. Bolaget har fem program under klinisk utveckling. Forskningen är inriktad på jonkanaler och Bolaget har en bred portfölj av prekliniska program. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V, Cadent Therapeutics och Treatment Research Center (TRC) vid University of Pennsylvania.

Saniona utvecklar produkter internt med målet att på egen hand få marknadsgodkännande i USA och Europa för vissa ovanliga sjukdomar där de investeringar som krävs är begränsade och de kommersiella möjligheterna kan vara betydande. Saniona utvecklar exempelvis för närvarande Tesomet för Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma med fokus på USA och Europa. Marknaden för en sådan produkt kan vara väsentlig trots att antalet patienter är relativt litet. Dessutom är de nödvändiga investeringarna för att utveckla Tesomet i dessa indikationer jämförelsevis små och det är hanterbart att bygga upp en kommersiell infrastruktur för att betjäna dessa patienter i USA och Europa. I allmänhet har de flesta av Sanionas interna utvecklingsprogram potential att utvecklas och kommersialiseras både mot sällsynta sjukdomar av Saniona och mot större indikationer i samarbete med partners.

I syfte att stödja Sanionas övergripande mål har Bolaget beslutat att genomföra den Riktade Emissionen av Aktier och att ingå avtal om Lånefaciliteten, som sammantaget ger Bolaget upp till 50 MSEK, samt den Riktade Unitemissionen och Företrädesemission som kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 111-133 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och innan emissionskostnader. Emissionskostnaderna för den Riktade Emissionen av Aktier uppgår till cirka 0,4 MSEK och emissionskostnaderna för den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen uppgår till cirka 1,7 MSEK.

Nettolikviden från den Riktade Emissionen av Aktier och Lånefaciliteten, om och i den utsträckning den utnyttjas, tillsammans med eventuell efterföljande likvid från utnyttjandet av teckningsoptionerna i den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen, kommer att ersätta det befintliga finansieringsavtalet med Nice & Green daterad den 28 december 2017 och användas för allmänna verksamhetsändamål och den fortsatta utvecklingen av företagets huvudkandidat, Tesomet, för behandling av de sällsynta sjukdomarna Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma.

Detaljerade villkor för Företrädesemissionen

Units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för utspädningen i den Riktade Emissionen av Aktier och den Riktade Unitemissionen.

De aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 13 februari 2020 har företrädesrätt till teckning av nya units i förhållande till antalet aktier som innehavaren äger. För varje innehavd aktie i Saniona erhålls en (1) teckningsrätt. Tjugonio (29) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny unit. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 1, en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Om inte samtliga nya units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske, i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckning av units genom utnyttjande av uniträtter ska ske på en särskild anmälningssedel under perioden från och med den 17 februari 2020 till och med den 2 mars 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 2 mars 2020.

Allmänheten har inte rätt att teckna i Företrädesemissionen. Teckning utan uniträtter kan endast göras av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknare var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Teckning och tilldelning av units utan företrädesrätt kan således endast göras enligt så kallad ”subsidiär” företrädesrätt.

Villkor för teckningsoptionerna som emitteras i samband med den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen

Varje unit som emitteras I samband med den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen kommer bestå av tre teckningsoptioner av tre olika serier, TO 1, TO 2 och TO 3. Teckningsoptionerna som emitteras i den Riktade Unitemissionen kommer vara av samma serie som teckningsoptionerna i Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption TO 1 ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning under perioden från och med den 11 maj 2020 till och med den 25 maj 2020. Teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 22 april 2020 till och med den 6 maj 2020, dock lägst 25 kronor och högst 30 kronor. Det totala antalet teckningsoptioner TO 1 kommer att vara 1 479 742 och om samtliga teckningsoptioner TO 1 utnyttjas för teckning kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 479 742 till 30 892 261 och aktiekapitalet kommer att öka med 73 987,10 SEK till 1 544 613,05 SEK.

Varje teckningsoption TO 2 ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning under perioden från och med den 7 september 2020 till och med den 21 september 2020. Teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 20 augusti 2020 till och med den 2 september 2020, dock lägst 25 kronor och högst 30 kronor. Det totala antalet teckningsoptioner TO 2 kommer att vara 1 479 742 och om samtliga teckningsoptioner TO 2 utnyttjas för teckning kommer antalet aktier i Bolaget att öka ytterligare med 1 479 742 till 32 372 003 och aktiekapitalet kommer att öka ytterligare med 73 987,10 SEK till 1 618 600,15 SEK.

Varje teckningsoption TO 3 ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning under perioden från och med den 6 april 2020 till och med den 20 april 2021. Teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 17 mars 2021 till och med den 30 mars 2021, dock lägst 25 kronor och högst 30 kronor. Det totala antalet teckningsoptioner TO 3 kommer att vara 1 479 742 och om samtliga teckningsoptioner TO 3 utnyttjas för teckning kommer antalet aktier i Bolaget att öka ytterligare med 1 479 742 till 33 851 745 och aktiekapitalet kommer att öka ytterligare med 73 987,10 SEK till 1 692 587,25 SEK.

Saniona kommer att offentliggöra teckningskursen för respektive serie av teckningsoptioner en dag innan första dagen i respektive teckningsperiod. Teckningsoptionerna kommer att vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor.

Upptagande till handel av teckningsoptionerna som emitteras i den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen

Bolaget kommer att ansöka om upptagande av teckningsoptionerna i den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen till handel på Nasdaq Stockholm. Bolaget kommer att meddela beräknad första dag för handel i teckningsoptionerna i ett separat pressmeddelande.

Godkännande på extra bolagsstämman

Den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen har beslutats av styrelsen villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma som ska hållas den 7 februari 2020. De två största aktieägarna i Saniona, Jørgen Drejer och Thomas Feldthus, som tillsammans äger cirka 14,3 % av aktierna i Bolaget efter den Riktade Emissionen av Aktier, har åtagit sig att rösta för beslutet om den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen.

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

7 februari 2020 Extra Bolagsstämma för godkännande av den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen.

11 februari 2020 Sista handelsdag i Saniona-aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen

12 februari 2020 Första handelsdag i Saniona-aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen

13 februari 2020 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla uniträtter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen

14 februari 2020 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

17– 27 februari 2020 Handel med uniträtter

17 februari – 2 mars 2020 Teckningsperiod för units

17 februari – 18 mars 2020 Handel med BTU (Betald Tecknad Unit)

Omkring 4 mars 2020 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Prospekt

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen och upptagande till handel av teckningsoptionerna som emitteras i den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen kommer finnas tillgängligt på Sanionas och Sedermera Fondkommissions hemsidor www.saniona.com respektive www.sedermera.se före teckningsperiodens start.

Nya datum för publicering av finansiella rapporter

Med anledning av transaktionerna har Saniona beslutat att ändra datum för publiceringen av bokslutskommunikén för 2019 till den 7 februari 2020 (tidigare planerat datum var den 20 februari 2020) och att ändra datumet för publiceringen av delårsrapporten för Q1 2020 till den 7 maj 2020 (tidigare planerat datum var den 27 maj 2020).

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Saniona i samband med finansieringen.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Informationen är sådan som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2020 kl. 08:00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett bioteknikbolag inom sällsynta sjukdomar som fokuserar på forskning och utveckling av läkemedel för ätstörningar och sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fem program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION) Läs mer på: www.saniona.com .

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units eller andra värdepapper i Saniona. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Saniona kommer endast att ske genom det prospekt som Saniona beräknar offentliggöra omkring den 14 februari 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk eller dansk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Saniona har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige och Danmark, som har implementerat Prospektförordningen är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Sanionas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Bilaga