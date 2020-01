Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote 10.1.2020 klo 13:50

Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat") on 10.1.2020 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Aedifica SA/NV:ltä, jonka mukaan Aureit Holding Oy:n omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on ylittänyt 10 %:n, 15 %:n, 20 %:n, 25 %:n, 30 %:n, 50 %:n, 66,7 %:n ja 90 %:n rajan 10.1.2020 tehdyn osakkeiden hankinnan seurauksena.

Aureit Holding Oy:n hallinnoimien rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälinei

den kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)



Kohdeyhtiön osakkeiden

ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 95,82 % 95,82 % 25 502 629 Edellisessä liputusilmoituk-sessa ilmoitettu osuus 5,41 % 5,41 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet Osakesarja/ osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus



Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000148648 24 436 887 95,82 % A YHTEENSÄ 24 436 887 95,82 %





B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet Rahoitusvälineen luonne Erä-päivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkei-den ja äänten %-osuus Ei ole B YHTEENSÄ





Tietoja liputusvelvollisesta

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan: Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Aedifica SA/NV



Aureit Holding Oy 95,82 % 95,82 %

Lisätietoja:

Talousjohtaja Tommi Aarnio, puhelin: +358 40 756 3773

