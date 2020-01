Orège éligible au PEA-PME

Voisins le Bretonneux, le 10 janvier 2020

Orège annonce son éligibilité au dispositif PEA-PME pour les douze mois à venir

Sur la base de ses comptes consolidés au 31 décembre 2018, Orège répond à l'ensemble des critères d'éligibilité PEA-PME établis par le décret d'application du 4 mars 2014 (décret n°2014-283).

En conséquence, les actions OREGE (FR0010609206) peuvent être intégrées au sein des comptes PEA PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan épargne en actions (PEA) traditionnel.

