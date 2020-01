Bilan semestriel S2 2019 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont



Au titre du contrat de liquidité confié par la société OREGE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 78 088

Solde en espèces: 66 152,27 €

Au cours du 2ème semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 171 382 titres 173 567,04 € 792 transactions VENTE 211 727 titres 155 873,04 € 678 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 118 433

Solde en espèces: 33 846,27 €

Depuis le 28 juin 2019, il a été procédé à :

Un apport complémentaire de 50 000,00 € (en date du 26/07/2019).

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 55 440

Solde en espèces: 28 488,00 €





ANNEXE S2 2019

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 792 171 382 173 567,04 678 211 727 155 873,04 01/07/2019 8 635 839,41 11 1848 2543,03 02/07/2019 2 213 289,04 2 401 549,37 03/07/2019 4 258 343,4 0 0 0 04/07/2019 5 437 577,06 7 724 976,46 05/07/2019 3 330 430,29 7 877 1157,55 08/07/2019 17 1363 1700,75 2 59644 509,85 09/07/2019 7 1553 1850,87 5 1250 1500,5 10/07/2019 0 500 600 0 940 1137,12 11/07/2019 4 429 525,22 6 980 1218,53 12/07/2019 2 215 268,75 0 0 0 15/07/2019 1 70 89,25 8 1125 1435,28 16/07/2019 4 436 554,98 0 0 0 17/07/2019 3 145 185,15 6 866 1117,66 18/07/2019 2 99 130,9 9 1125 1520,44 19/07/2019 6 1058 1465,33 10 1082 1532,44 22/07/2019 12 1262 1745,98 6 1930 2713,58 23/07/2019 14 2171 2902,19 6 1400 1893,08 24/07/2019 12 1765 2317,45 6 613 812,47 25/07/2019 7 613 787,46 1 150 192,75 26/07/2019 14 1212 1537,91 0 0 0 29/07/2019 12 1746 2153,87 0 0 0 30/07/2019 16 2599 3004,18 5 469 551,5 31/07/2019 2 209 235,54 4 542 623,3 01/08/2019 1 250 287,5 7 1063 1242,75 02/08/2019 9 1288 1481,59 6 1281 1497,87 05/08/2019 7 696 823,72 1 270 319,95 06/08/2019 5 359 425,09 6 737 878,43 07/08/2019 17 1943 2279,72 7 1430 1688,54 08/08/2019 10 1151 1328,71 5 891 1039,98 09/08/2019 4 528 609,58 9 1836 2149,59 12/08/2019 0 0 0 5 497 593,42 13/08/2019 3 405 485,64 4 699 843,27 14/08/2019 9 1084 1298,85 4 412 499,34 15/08/2019 8 1091 1281,38 1 200 236 16/08/2019 1 250 295 5 805 955,7 19/08/2019 4 426 508,56 4 450 541,08 20/08/2019 2 365 436,83 3 300 363,3 21/08/2019 1 200 238 0 0 0 22/08/2019 2 250 297,5 0 0 0 23/08/2019 2 250 297,5 0 0 0 26/08/2019 3 433 512,72 0 0 0 27/08/2019 4 722 841,2 2 51 59,42 28/08/2019 4 578 672,27 4 671 784,94 29/08/2019 6 680 786,9 0 0 0 30/08/2019 0 0 0 1 40 46,2 02/09/2019 3 237 273,17 0 0 0 03/09/2019 5 605 693,15 0 0 0 04/09/2019 3 185 210,9 2 200 229 05/09/2019 4 400 456 1 121 138,55 06/09/2019 19 2400 2660,64 0 0 0 09/09/2019 7 1087 1145,7 4 798 844,68 10/09/2019 4 675 709,9 0 0 0 11/09/2019 8 2387 2437,6 14 2724 2831,05 12/09/2019 2 490 542,38 14 2701 3003,78 13/09/2019 3 830 932,84 6 400 453,24 16/09/2019 5 517 581,63 0 0 0 17/09/2019 11 1908 2133,14 6 727 826,02 18/09/2019 5 709 783,37 1 285 316,35 19/09/2019 4 690 759 2 500 550 20/09/2019 10 1751 1903,16 1 102 111,18 23/09/2019 0 0 0 2 751 822,35 24/09/2019 4 1215 1321,19 3 400 439,76 25/09/2019 1 60 64,2 5 1500 1628,55 26/09/2019 5 1483 1616,91 0 0 0 27/09/2019 9 1975 2118,39 3 965 1044,81 30/09/2019 5 699 744,44 1 40 43 01/10/2019 45 12006 11647,02 9 2383 2404,21 02/10/2019 11 1112 767,28 5 421 291,96 03/10/2019 18 2721 1675,59 15 4950 3132,36 04/10/2019 9 3637 2330,95 18 6310 4256,73 07/10/2019 26 6771 5177,78 39 6548 5222,68 08/10/2019 17 6068 4825,88 8 1065 886,19 09/10/2019 4 2138 1669,35 14 3922 3083,48 10/10/2019 10 2336 1954,3 43 7841 6598,99 11/10/2019 6 1482 1292,3 12 2768 2453 14/10/2019 5 1050 947,21 8 897 812,86 15/10/2019 5 1000 900 2 100 90,2 16/10/2019 5 2038 1817,9 5 1088 969,3 17/10/2019 1 7 6,33 11 1671 1517,44 18/10/2019 24 12895 11824,72 16 5307 4961,51 21/10/2019 0 0 0 2 200 182,8 22/10/2019 0 0 0 3 900 828 23/10/2019 5 1855 1700,48 0 0 0 24/10/2019 2 750 685,5 1 30 27,48 25/10/2019 0 0 0 4 800 734,16 28/10/2019 7 2410 2191,17 0 0 0 29/10/2019 1 801 720,9 1 600 541,2 30/10/2019 1 500 451 2 833 755,03 31/10/2019 3 1070 969,96 0 0 0 01/11/2019 3 500 449,5 5 2010 1837,14 04/11/2019 12 4393 3970,39 0 0 0 05/11/2019 0 0 0 3 1250 1133 06/11/2019 2 517 471,45 0 0 0 07/11/2019 5 1433 1295 0 0 0 08/11/2019 1 500 450 8 3131 2873,63 11/11/2019 0 0 0 3 1205 1113,42 12/11/2019 3 1100 1015,19 4 2200 2068 13/11/2019 2 833 783,02 2 150 141,3 14/11/2019 0 1350 1269 0 1758 1665,18 15/11/2019 7 350 329 9 2130 2099,75 18/11/2019 4 620 612,56 3 1990 1972,49 19/11/2019 5 1141 1124,91 0 0 0 20/11/2019 8 1190 1159,3 0 0 0 21/11/2019 5 1550 1490,48 1 1 0,96 22/11/2019 4 392 374,16 3 151 145,67 25/11/2019 10 2640 2464,44 0 0 0 26/11/2019 0 0 0 10 2123 2024,28 27/11/2019 2 450 428,99 3 938 907,98 28/11/2019 2 160 154,77 0 0 0 29/11/2019 8 1639 1574,92 0 0 0 02/12/2019 0 0 0 0 0 0 03/12/2019 26 8461 8234,25 45 13655 13721,91 04/12/2019 7 3708 3930,48 4 1000 1070 05/12/2019 15 4658 4767,93 4 546 561,62 06/12/2019 0 0 0 2 31 31,78 09/12/2019 0 0 0 19 7919 8361,67 10/12/2019 6 1701 1944,58 11 1482 1717,05 11/12/2019 9 1514 1737,16 11 2610 3037,78 12/12/2019 12 2895 3299,72 0 0 0 13/12/2019 2 660 725,8 5 715 793,22 16/12/2019 0 0 0 22 5604 6656,43 17/12/2019 5 1074 1311,46 0 0 0 18/12/2019 14 3028 3612,71 4 761 909,4 19/12/2019 5 1013 1182,68 4 858 1009,61 20/12/2019 2 310 367,35 0 0 0 23/12/2019 11 1435 1693,73 1 100 118,5 24/12/2019 3 1150 1362,75 4 531 631,94 27/12/2019 3 2152 2560,88 3 1485 1772,64 30/12/2019 1 200 238 12 3935 4889,63 31/12/2019 7 1448 1813,91 15 3011 3850,47

ANNEXE S1 2019

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 602 50 272 103 313,68 405 38 660 79 364,61 02/01/2019 3 100 260,42 3 150 394,5 03/01/2019 3 180 471,2 0 0 0 04/01/2019 0 0 0 0 0 0 07/01/2019 8 1549 3888,14 1 1 2,62 08/01/2019 3 235 589,76 7 1049 2647,47 09/01/2019 0 0 0 5 662 1680,16 10/01/2019 0 0 0 4 400 1051,52 11/01/2019 2 50 132,5 0 0 0 14/01/2019 2 170 468,5 12 1625 4473,3 15/01/2019 8 1510 4148,12 0 0 0 16/01/2019 3 159 429,3 0 0 0 17/01/2019 11 1730 4497,14 4 739 1929,9 18/01/2019 8 1558 3982,25 1 80 212,8 21/01/2019 5 477 1201,32 4 363 932,18 22/01/2019 3 118 293,82 0 0 0 23/01/2019 3 140 348,6 0 0 0 24/01/2019 2 150 373,5 1 89 222,5 25/01/2019 1 2 5 0 0 0 28/01/2019 2 88 219,25 0 0 0 29/01/2019 10 1646 3923,73 0 0 0 30/01/2019 1 40 94,8 0 0 0 31/01/2019 8 336 775,22 1 50 116 01/02/2019 6 192 448,17 9 436 1025,82 04/02/2019 2 32 74,05 2 65 152,1 05/02/2019 11 454 1032,53 7 278 641,93 06/02/2019 11 662 1397,68 2 100 212,63 07/02/2019 8 447 909,24 0 0 0 08/02/2019 3 70 140,4 8 401 828,75 11/02/2019 4 175 350,75 2 61 123,22 12/02/2019 3 427 849,56 6 292 598,66 13/02/2019 4 200 403,7 4 310 638,6 14/02/2019 14 782 1522,01 5 199 387,89 15/02/2019 8 706 1382 2 100 199,88 18/02/2019 3 210 399,69 0 0 0 19/02/2019 10 710 1362,21 8 682 1318,92 20/02/2019 4 125 239,4 4 240 463,34 21/02/2019 3 117 224,56 2 71 136,68 22/02/2019 13 617 1206,79 17 1386 2756,62 25/02/2019 17 629 1275,05 30 2328 4835,95 26/02/2019 5 249 534,78 3 210 457,7 27/02/2019 8 421 911,93 1 50 108,5 28/02/2019 13 746 1642,69 18 1485 3329,82 01/03/2019 8 665 1475,1 2 116 262,76 04/03/2019 3 165 353,74 1 220 484 05/03/2019 6 472 1004,94 0 0 0 06/03/2019 3 235 491,86 0 0 0 07/03/2019 6 335 688,76 7 621 1286,65 08/03/2019 12 616 1272,41 17 1479 3133,85 11/03/2019 15 1721 3844,89 15 2502 5774,62 12/03/2019 5 537 1184,78 2 550 1237,5 13/03/2019 8 803 1725,65 5 454 991,13 14/03/2019 3 492 1082,4 0 0 0 15/03/2019 8 964 2120,13 1 350 770 18/03/2019 5 480 1051,58 2 700 1533 19/03/2019 3 320 699,23 1 100 219 20/03/2019 10 798 1754,64 6 706 1562,03 21/03/2019 0 0 0 1 200 440 22/03/2019 24 2843 5815,07 7 298 594,39 25/03/2019 2 401 793,98 10 2158 4518,85 26/03/2019 7 547 1140,17 1 50 104,5 27/03/2019 1 100 209 0 0 0 28/03/2019 10 960 1908,38 0 0 0 29/03/2019 5 540 1070,06 3 598 1190,02 01/04/2019 14 1245 2443,56 3 748 1492,26 02/04/2019 10 1004 1968,64 7 1050 2089,71 03/04/2019 8 809 1563,88 2 29 57,3 04/04/2019 2 51 97,92 4 165 318,88 05/04/2019 5 565 1080,45 0 0 0 08/04/2019 0 0 0 1 100 190 09/04/2019 2 160 304 0 0 0 10/04/2019 5 401 753,92 3 205 386,45 11/04/2019 0 0 0 1 200 379 12/04/2019 9 720 1347,55 6 622 1172,72 15/04/2019 0 0 0 4 470 888,16 16/04/2019 1 40 76 0 0 0 17/04/2019 1 50 95 0 0 0 18/04/2019 3 247 467,13 2 171 324,05 19/04/2019 0 0 0 0 0 0 23/04/2019 13 1310 2443,28 6 503 947,6 24/04/2019 5 200 370,76 1 100 186 25/04/2019 12 705 1308,55 11 1023 1919,66 26/04/2019 16 1037 1925,61 13 1057 1979,97 29/04/2019 1 10 18,5 0 0 0 30/04/2019 0 0 0 1 3 5,55 02/05/2019 1 10 18,5 0 0 0 03/05/2019 1 10 18,5 0 0 0 06/05/2019 1 10 18,5 0 0 0 07/05/2019 1 10 18,5 0 0 0 08/05/2019 0 0 0 0 0 0 09/05/2019 5 521 951,09 0 0 0 10/05/2019 2 47 86,21 1 100 184 13/05/2019 12 947 1619,09 3 111 193,47 14/05/2019 1 50 85 1 50 88,5 15/05/2019 6 423 732,17 4 250 434,6 16/05/2019 3 390 669,51 0 0 0 17/05/2019 6 338 564,05 1 50 84,5 20/05/2019 9 870 1390,43 2 10 15,5 21/05/2019 7 542 808,07 6 989 1484,19 22/05/2019 6 420 610,6 2 88 126,16 23/05/2019 1 28 41,02 0 0 0 24/05/2019 0 0 0 4 431 641,37 27/05/2019 0 0 0 4 300 448,44 28/05/2019 1 101 153,52 4 435 666,86 29/05/2019 0 0 0 0 0 0 30/05/2019 0 0 0 0 0 0 31/05/2019 0 0 0 15 1483 2400,24 03/06/2019 0 0 0 2 200 333 04/06/2019 1 50 83,25 0 0 0 05/06/2019 14 1646 2623,39 3 242 391,19 06/06/2019 3 172 260,43 1 2 3,07 07/06/2019 5 393 580,7 4 452 674,56 10/06/2019 4 443 646,43 0 0 0 11/06/2019 2 179 257,01 2 182 262,7 12/06/2019 3 281 398,04 5 298 428,08 13/06/2019 0 0 0 1 100 142,5 14/06/2019 0 0 0 3 385 556,94 17/06/2019 8 800 1126,64 0 0 0 18/06/2019 1 15 20,85 6 220 307,8 19/06/2019 1 40 56,6 2 95 134,9 20/06/2019 0 0 0 2 200 284,16 21/06/2019 0 0 0 2 106 153,7 24/06/2019 2 301 436,45 0 0 0 25/06/2019 1 10 14,5 0 0 0 26/06/2019 6 443 628,22 4 176 250,11 27/06/2019 1 25 35,13 1 200 283 28/06/2019 0 0 0 1 55 71,5

Voisins-Le-Bretonneux, le 10 janvier 2020

A propos d’Orège

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de conditionnement, de traitement, et de valorisation des boues municipales et industrielles. Filiale, du groupe Eren, Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne. La société est un partenaire d’Itochu Machine-Technos Corp au Japon.

Orège est cotée sur le marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013

ISIN : FR0010609206 – OREGE

www . orege . com

Contact : communication@orege.com

