Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote

10.1.2020 klo 19:15 EET

Hoivatilat Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten eroaminen

2Care Capital Ab, OP-rahastoja hallinnoiva OP-Rahastoyhtiö Oy ja Länsförsäkringar Fondförvaltning AB ovat luopuneet Hoivatilat Oyj:n osakeomistuksesta kokonaan 10.1.2020. Tästä johtuen 2Care Capital Ab:n edustaja Stefan Björkman, OP-Rahastoyhtiö Oy:n edustaja Juha Takala ja Länsförsäkringar Fondförvaltning AB:n edustaja Johannes Wingborg ovat ilmoittaneet eroavansa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenyydestä.

Hoivatilat Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan, jos osakkeenomistaja luovuttaa yli puolet nimeämisoikeuden ratkaisseen syyskuun 1. päivän mukaisesta osakeomistuksestaan eikä sen jälkeen enää ole yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa, osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava.

Lisätietoja:

Jussi Karjula

Hoivatilat, Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 773 4054

Pertti Huuskonen

Hoivatilat, hallituksen puheenjohtaja

Puh. +358 40 068 0816

Hoivatilat Oyj on vuonna 2008 perustettu yhtiö, joka on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen ja palvelukortteleiden sekä viime aikoina myös koulujen rakennuttamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yhteensä noin 200 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea ja, vuodesta 2019 alkaen, Ruotsiin. Vuonna 2018 Hoivatilojen raportoitu liikevaihto oli noin 17,2 miljoonaa euroa, operatiivinen tulos noin 7,7 miljoonaa euroa ja Hoivatilojen kiinteistöportfolion arvo oli noin 349 miljoonaa euroa. Hoivatilojen osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella "HOIVA". Katso lisätietoja osoitteesta www.hoivatilat.fi