Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote 13.1.2020 klo 16:10

Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat") on 13.1.2020 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Clearance Capital Limited:iltä, jonka mukaan Clearance Capital Limited:in hallinnoimien rahastojen Clearance Segura Master Fund Limited, Clearance Cantara Master Fund Limited, Clearance Camino Fund, Compass Offshore MAV Limited, Compass MAV LLC ja WVP Emerging Manager Onshore Fund LLC yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 5 %:n 10.1.2020 tehdyn osakkeiden luovutuksen seurauksena.

Clearance Capital Limited:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälinei

den kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)



Kohdeyhtiön osakkeiden

ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 % 0 % 25 502 629 Edellisessä liputusilmoituk-sessa ilmoitettu osuus 5,29 % 5,29 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet Osakesarja/ osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus



Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000148648 0,00 % A YHTEENSÄ 0,00 %





B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet Rahoitusvälineen luonne Erä-päivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkei-den ja äänten %-osuus Ei ole B YHTEENSÄ





Tietoja liputusvelvollisesta

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan: Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %





Tietoja liputusvelvollisesta

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan: Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Clearance Segura Master Fund Limited 0 % 0 % 0 % Clearance Cantara Master Fund Limited 0 % 0 % 0 % Clearance Camino Fund 0 % 0 % 0 % Compass Offshore MAV Limited 0 % 0 % 0 % Compass MAV LLC 0 % 0 % 0 % WVP Emerging Manager Onshore Fund LLC 0 % 0 % 0 %

Hoivatiloille on liputusilmoituksessa ilmoitettu seuraavat lisätiedot: "Clearance Capital Limited on rekisteröidyn Clearance Capital (Cayman) Limited -nimisen yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö."

Hoivatilat Oyj

Lisätietoja:

Talousjohtaja Tommi Aarnio, puhelin: +358 40 756 3773

Hoivatilat lyhyesti: