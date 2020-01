Havila Shipping har inngått kontrakt med britisk oljeselskap for PSV fartøyet Havila Crusader.

Kontrakten er for to brønner fast estimert til ett år, med opsjon for 7 brønner estimert til over to år.

Oppstart er forventet å være innen en uke.

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12