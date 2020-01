OTTAWA, 16 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) est heureuse d’annoncer l’expansion sans précédent de deux programmes uniques de service conçus pour développer les compétences en leadership des jeunes Canadiens âgés de 15 à 30 ans et les inspirer à se soucier de la conservation de la faune. Les deux programmes – Sors dehors pour les jeunes de 15 à 18 ans et le Corps de conservation canadien pour les jeunes de 18 à 30 ans – sont rendus possibles grâce à l’augmentation récente du financement accordé par l’initiative Service jeunesse Canada du gouvernement fédéral.



« Notre objectif est d’éliminer les obstacles qui empêchent les adolescents et les jeunes adultes de vivre des aventures en plein air, tout en aidant à conserver la faune et ses habitats », explique Rick Bates, directeur général de la Fédération canadienne de la faune. « Nous voulons inspirer les jeunes à développer une passion pour la conservation, leurs connaissances sur l’environnement naturel et un amour plus profond de la faune grâce à des expériences éducatives immersives et uniques et à des projets de service significatifs. »

Les premières activités du programme Sors dehors ont été lancées en janvier 2020 dans quatre villes canadiennes : Charlottetown, Halifax, Toronto et Calgary. On prévoit étendre ces activités au courant de l’année dans 16 autres villes afin de faire participer plus de 1000 jeunes Canadiens de différents horizons et de partout au pays à des initiatives de conservation dans leur région. Le programme Sors dehors s’ajoute au programme du Corps de conservation canadien (CCC) comme programmes d’éducation en conservation dirigés par la FCF et financés dans le cadre de Service jeunesse Canada, initialement annoncé par le très honorable premier ministre Justin Trudeau le 16 janvier 2018.

« Grâce au nouveau programme Sors dehors de la Fédération canadienne de la faune, beaucoup plus de jeunes auront accès à de riches occasions d’explorer le Canada en contribuant à la conservation de la faune », affirme l’honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées. « J’encourage tous les jeunes Canadiens à participer à Service jeunesse Canada pour avoir la chance d’exercer leurs compétences en leadership, de développer leurs forces personnelles et d’acquérir de précieuses expériences de vie et de travail. »

Le programme du CCC offre l’occasion à des Canadiens de 18 à 30 ans d’acquérir de l’expérience pratique en conservation grâce à des aventures immersives en plein air et à des activités de service auprès de partenaires en conservation de la FCF à l’échelle du pays. Cette initiative combinée à du programme récemment élargi Sors dehors réaffirment le rôle de la FCF en tant que chef de file dans les programmes d’éducation en conservation conçus pour inspirer les jeunes Canadiennes à approfondir leur lien avec la nature, tout en servant d’intendants des efforts de conservation au Canada.

Les participants au programme Sors dehors consacreront 120 heures à des projets de service dans leur région, tandis que les membres du Corps de conservation canadien passent de six à neuf mois à voyager d’un océan à l’autre pour suivre une formation en milieu sauvage et un stage sur le terrain, ainsi que réaliser des activités de protection de la nature. Il n’ y a aucuns frais pour participer à ces deux programmes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces programmes, connaître les villes de lancement et remplir un formulaire de demande, visiter Corpsdeconservationcanadien.ca et Sorsdehors.ca.

