Arco Vara AS’i juhatus nimetas grupi uueks finantsjuhiks Tiina Malm’i. Tiina Malm (1981) on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ärijuhtimise ja majandusarvestuse eriala ning töötanud aastatel 2005-2017 KPMG Balticsis vandeaudiitorina. 2017. aastast alates töötas Tiina Malm Arco Vara grupi pearaamatupidajana.

Arco Vara AS-i juhataja Tarmo Sild’i kommentaar:

“Arco Vara kontsern uuendab oma juhtimismeeskonda ja juhtimisstruktuuri. Lisaks Tiina Malm’ile, kes on viimase kahe aasta jooksul näidanud nii kompetentsi kui energiat, on plaanis esimese poolaasta jooksul teha vahetus kontserni üldjuhi kohal. Ettevalmistused selleks käivad. Kontserni aktsionärid peavad samuti valima uue nõukogu. On väga mõeldav, et kõik olulised muutused nõukogus ja juhatuses toimuvad aprillikuu jooksul koos 2019. a. aastaaruande kinnitamise ja kasumi jaotamisega, kui üldkoosolek nii otsustab.”