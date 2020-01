Rueil-Malmaison, le 17 janvier 2020

VINCI Airports – Trafic 2019

Deuxième opérateur aéroportuaire mondial avec 255 millions de passagers accueillis en 2019 (+5,7 % à réseau comparable)

Un réseau diversifié dans 12 pays : 325 nouvelles routes ouvertes en 2019

Un acteur engagé de la mobilité durable

Avec 255 millions de passagers (+5,7 % par rapport à 2018, à réseau comparable1) accueillis sur 46 plateformes en 2019, VINCI Airports consolide sa position de deuxième opérateur mondial en nombre de passagers avec une présence dans 12 pays.

Le trafic passagers de plusieurs plateformes gérées par VINCI Airports a franchi en 2019 des seuils symboliques : 50 millions de passagers dans les aéroports du Kansai ; 30 millions à Lisbonne ; 6 millions à Belgrade. Signe de la qualité de l’offre pour les compagnies aériennes et les territoires où VINCI Airports est implanté, 325 nouvelles routes ont été ouvertes au sein de son réseau, dont 61 long-courriers, telles qu’Osaka-Londres avec British Airways, Londres -Shanghai avec Air China ou Santiago du Chili-Barcelone avec Iberia.

Le fait marquant de l’année a été l’intégration, le 13 mai, de l’aéroport de Londres Gatwick, dont

VINCI Airports a pris le contrôle en acquérant une participation de 50,01 %.

En dépit d’évènements conjoncturels ayant défavorablement impacté l’activité de plusieurs plateformes en fin d’année, le trafic passagers du réseau de VINCI Airports a globalement progressé de 2,1 % au 4ème trimestre (à périmètre constant), attestant de sa bonne résilience.

2019 : confirmation d’une bonne dynamique de croissance

En Europe :

Les dix aéroports du Portugal ont accueilli en 2019 près de 60 millions de passagers, ce qui représente une croissance du trafic de 6,9 %. Avec des croissances de respectivement 9,8 % et 7,4 %, les aéroports de Porto et Lisbonne figurent parmi les plus dynamiques de l’Union Européenne. La croissance du 4 ème trimestre (+6,4 %) s’inscrit dans la tendance globale de l’année.



Au Royaume-Uni, les aéroports opérés par VINCI Airports ont bien résisté à l'attentisme

pré-Brexit et à la faillite de Thomas Cook intervenue en septembre. A Londres, dont l’agglomération constitue le premier marché aéroportuaire métropolitain au monde, la plateforme de Londres Gatwick enregistre sur l’année une croissance de 1,1 % (+0,7 % au 4 ème trimestre) à 46,6 millions de passagers. Elle a bénéficié de son intégration au réseau de

VINCI Airports en ouvrant 22 nouvelles lignes et en améliorant son mix trafic entre moyens et longs courriers. En Irlande du Nord, malgré les arbitrages de capacité effectués par Ryanair, le trafic de l’aéroport international de Belfast est resté stable sur l’ensemble de l’année à plus de 6 millions de passagers (-9,7 % au 4 ème trimestre).



En France, le trafic passagers des plateformes gérées par VINCI Airports progresse de 8 % sur l'année (+4 % au 4 ème trimestre). Cette bonne performance d'ensemble, malgré la rationalisation du réseau domestique d'Air France, est tirée par la croissance du trafic enregistrée à Lyon (+6,4 %) et à Nantes (+16,6 %). Bénéficiant de la stratégie d'innovation et de service développé par VINCI Airports, l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry a reçu le prix du meilleur aéroport européen de sa catégorie par l'association internationale ACI. Il accueillera en 2020 la base de la compagnie espagnole Volotea. Par ailleurs, à Nantes, easyJet a ouvert une nouvelle base.



trimestre). Cette bonne performance d’ensemble, malgré la rationalisation du réseau domestique d’Air France, est tirée par la croissance du trafic enregistrée à Lyon (+6,4 %) et à Nantes (+16,6 %). Bénéficiant de la stratégie d’innovation et de service développé par VINCI Airports, l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry a reçu le prix du meilleur aéroport européen de sa catégorie par l’association internationale ACI. Il accueillera en 2020 la base de la compagnie espagnole Volotea. Par ailleurs, à Nantes, easyJet a ouvert une nouvelle base. En Serbie, Belgrade devient l’un des aéroports les plus dynamiques de la zone avec une croissance du trafic passagers de 9,2 % en 2019 (+15,6 % au 4ème trimestre). Cette bonne performance traduit notamment l’ouverture de 13 nouvelles lignes à l’international. En 2020, la diversification du réseau d’Air Serbia se poursuivra, en propre ou dans le cadre d’accords de code-share.

En Asie :

Au Japon, les trois aéroports opérés par VINCI Airports avec ses partenaires japonais ont vu leur trafic passagers progresser de 7,2 % sur l'année (+0,8 % au 4 ème trimestre). Cette bonne dynamique, malgré un contexte régional plus tendu en fin d'année (relations diplomatiques difficiles entre le Japon et la Corée du Sud), est la conséquence du déploiement du savoir-faire de VINCI Airports en matière de développement du trafic : en 2019, les plateformes du Kansai ont ouvert 22 nouvelles lignes vers la Chine. Par ailleurs, il faut souligner un effet positif sur le trafic de l'organisation de grands évènements internationaux au Japon en 2019 (sommet du G20 à Osaka, Coupe du monde de rugby).



trimestre). Cette bonne dynamique, malgré un contexte régional plus tendu en fin d’année (relations diplomatiques difficiles entre le Japon et la Corée du Sud), est la conséquence du déploiement du savoir-faire de VINCI Airports en matière de développement du trafic : en 2019, les plateformes du Kansai ont ouvert 22 nouvelles lignes vers la Chine. Par ailleurs, il faut souligner un effet positif sur le trafic de l’organisation de grands évènements internationaux au Japon en 2019 (sommet du G20 à Osaka, Coupe du monde de rugby). Au Cambodge, la croissance du trafic passagers reste bien orientée sur l’ensemble de l’année (+10,2 %), malgré un ralentissement observé au 4ème trimestre (-3,1 %) traduisant une baisse du tourisme chinois vers Siem Reap, partiellement compensée par la croissance de la plateforme de Sihanoukville.

Dans les Amériques :

Aux Etats-Unis, VINCI Airports bénéficie de ses premiers développements réalisés en 2018 dans le cadre de concessions et de contrats de service aéroportuaires.



En République Dominicaine, l’année a connu un fort rebond du trafic (+12,2 %, dont +17,3 % au 4 ème trimestre). Celui-ci a été stimulé par le trafic de correspondance vers le Venezuela, suite à la fermeture des vols directs entre ce pays et les Etats-Unis.



trimestre). Celui-ci a été stimulé par le trafic de correspondance vers le Venezuela, suite à la fermeture des vols directs entre ce pays et les Etats-Unis. Au Costa Rica, VINCI Airports a poursuivi son effort de diversification de son offre en ouvrant de nouvelles lignes comme la liaison entre Liberia (province du Guanacaste) et Amsterdam.



Au Brésil, la bonne collaboration avec les acteurs locaux a permis de convaincre plusieurs compagnies aériennes de reprendre la quasi-totalité des routes d’Avianca Brazil, après la faillite de celle-ci intervenue en mai 2019. La baisse du trafic passagers a pu ainsi être limitée à 2,9 % sur l’ensemble de l’année (-1 % au 4 ème trimestre).



trimestre). Au Chili, le trafic passagers s’est maintenu à un bon niveau sur l’ensemble de l’année (+5,7 %), malgré un dernier trimestre fortement pénalisé par les troubles sociaux ayant affecté le pays (-5,8 %).

2020 : investissements d’avenir et poursuite de la stratégie environnementale

VINCI Airports aborde avec confiance l’année 2020, qui verra la poursuite de la réalisation de plusieurs projets majeurs destinés à accompagner la croissance du trafic et à améliorer l’expérience clients :

Lancement de la rénovation et de l’augmentation de la capacité du terminal 1 de l’aéroport international du Kansai, porte d’entrée pour l’exposition universelle d’Osaka 2025 ;

Extension-rénovation, en synergies avec VINCI Construction, des aéroports de Belgrade, futur hub aéroportuaire de l’Europe de l’Est ; de Santiago du Chili, dont la livraison complète est prévue fin 2021 ; et de Sihanoukville au Cambodge.

A Lisbonne, VINCI Airports poursuivra la préparation, avec le gouvernement du Portugal, de la reconversion de l’aéroport militaire de Montijo en aéroport civil et de la modernisation de l’aéroport Humberto Delgado. Ce projet a pour ambition d’augmenter la capacité d’accueil de la capitale portugaise pour faire face aux perspectives de forte croissance du trafic dans les années à venir.

La transition vers la neutralité carbone de la totalité du réseau de VINCI Airports se poursuivra en 2020. De nouvelles fermes solaires seront installées prochainement au Portugal, au Cambodge et en République dominicaine. Trois aéroports du réseau ont déjà atteint la neutralité carbone (Londres Gatwick, Lyon et Liberia-Guanacaste au Costa-Rica). Depuis cinq ans, VINCI Airports a déjà réduit son empreinte carbone de 20 % et s’est fixé un objectif de réduction supplémentaire de 50 % d’ici 2030.

Nicolas Notebaert, président de VINCI Airports et directeur général de VINCI Concessions, a déclaré :

« S’appuyant sur un réseau mondial puissant, efficace et attractif, VINCI Airports est un acteur engagé sur le terrain pour une mobilité durable. L’entreprise poursuivra en 2020 sa mission au service du développement des territoires et de ses clients ».

En milliers de passagers* T4 2019 Var. T4 2019 / T4 2018 (%) 2019 Variation 2019 / 2018 (%) VINCI Airports 59 479 +2,1% 254 967 +5,7% Portugal (ANA) 13 234 +6,4% 59 120 +6,9% Royaume-Uni 11 617 -0,6% 52 852 +1,0% Japon (Kansai Airports) 12 702 +0,8% 51 793 +7,2% Chili (Nuevo Pudahuel) 5 917 -5,8% 24 646 +5,7% France 4 775 +4,0% 21 514 +8,0% Cambodge (Cambodia Airports) 2 819 -3,1% 11 635 +10,2% Etats-Unis 2 683 +10,2% 10 331 +8,4% Brésil 2 131 -1,0% 7 784 -2,9% Serbie 1 409 +15,6% 6 159 +9,2% République Dominicaine (Aerodom) 1 407 +17,3% 5 632 +12,2% Suède 522 +6,3% 2 277 +3,7% Costa Rica 262 +10,6% 1 224 +8,8%

* Données à 100% estimées au 17 janvier 2020. Données 2019 et 2018 incluant le trafic des aéroports en période pleine.

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 31 décembre 2019

I. Trafic passagers par aéroport

En milliers de passagers* Taux de détention de VINCI Airports (%) T4 2019 Var. T4 2019 / T4 2018 (%) 2019 Variation 2019 / 2018 (%) Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 7 371 +8,5% 31 173 +7,4% Porto (OPO) 100 3 053 +7,5% 13 105 +9,8% Faro (FAO) 100 1 571 +0,1% 9 009 +3,7% Madeire 100 753 -1,2% 3 370 +0,7% Açores 100 486 +4,3% 2 463 +6,2% TOTAL 13 234 +6,4% 59 120 +6,9% Royaume-Uni Gatwick (LGW) 50 10 295 +0,7% 46 568 +1,1% Belfast (BFS) 100 1 322 -9,7% 6 285 -0,0% TOTAL 11 617 -0,6% 52 852 +1,0% Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 7 597 +0,4% 31 904 +10,2% Itami (ITM) 40 4 228 -0,3% 16 526 +2,1% Kobé (UKB) 40 878 +10,3% 3 363 +5,7% TOTAL 12 702 +0,8% 51 793 +7,2% Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 5 917 -5,8% 24 646 +5,7% TOTAL 5 917 -5,8% 24 646 +5,7% France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 2 688 +1,9% 11 754 +6,4% Nantes Atlantique (NTE) 85 1 600 +13,2% 7 227 +16,6% Saint-Nazaire Montoir (SNR) 85 6 +0,1% 20 -6,4% Rennes Bretagne (RNS) 49 186 -8,1% 852 -0,6% Dinard Bretagne (DNR) 49 13 -28,8% 96 -11,2% Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 46 +7,9% 308 -13,4% Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 21 -12,6% 204 -0,2% Toulon Hyères (TLN) 100 93 -21,8% 507 -11,0% Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 102 +1,3% 431 +0,1% TOTAL 4 775 +4,0% 21 514 +8,0%





En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) T4 2019 Var. T4 2019 / T4 2018 (%) 2019 Variation 2019 / 2018 (%) Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 1 533 +2,0% 6 029 +11,2% Siem Reap (REP) 70 923 -20,8% 3 926 -12,4% Sihanoukville (KOS) 70 363 +50,3% 1 680 +158,1% TOTAL 2 819 -3,1% 11 635 +10,2% Etats-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 787 +7,6% 3 288 +6,3% Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 618 +14,8% 5 908 +12,1% Atlantic City (ACY) MC* 278 -5,2% 1 135 -2,7% TOTAL 2 683 +10,2% 10 331 +8,4% Brésil Salvador (SSA) 100 2 131 -1,0% 7 784 -2,9% TOTAL 2 131 -1,0% 7 784 -2,9% Serbie Belgrade (BEG) 100 1 409 +15,6% 6 159 +9,2% TOTAL 1 409 +15,6% 6 159 +9,2% République Dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 188 +22,4% 4 515 +16,2% Puerto Plata (POP) 100 166 -8,1% 862 -4,4% Samana (AZS) 100 31 -6,7% 170 -4,9% La Isabela (JBQ) 100 22 +44,7% 84 +69,9% TOTAL 1 407 +17,3% 5 632 +12,2% Suède Stockholm Skavsta (NYO) 90 522 +6,3% 2 277 +3,7% TOTAL 522 +6,3% 2 277 +3,7% Costa Rica Liberia - Guanacaste (LIR) 45 262 +10,6% 1 224 +8,8% TOTAL 262 +10,6% 1 224 +8,8% *MC : Management Contract Total VINCI Airports 59 479 +2,1% 254 967 +5,7%



II. Mouvements commerciaux par aéroport



Vols commerciaux Taux de détention de VINCI Airports (%) T4 2019 Var. T4 2019 / T4 2018 (%) 2019 Variation 2019 / 2018 (%) Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 52 578 +1,1% 217 703 +1,9% Porto (OPO) 100 23 187 +2,5% 96 537 +4,9% Faro (FAO) 100 10 622 -3,4% 58 788 +2,5% Madeire 100 6 036 -6,9% 26 068 -3,3% Açores 100 5 835 -1,5% 29 496 +3,9% TOTAL 98 290 +0,2% 428 684 +2,4% Royaume-Uni London Gatwick (LGW) 50 62 912 -1,2% 280 660 +0,3% Belfast (BFS) 100 10 883 -10,9% 49 160 +0,6% TOTAL 73 795 -2,7% 329 820 +0,4% Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 50 901 +1,8% 206 776 +10,5% Itami (ITM) 40 34 498 -1,3% 138 430 +0,2% Kobé (UKB) 40 8 924 +20,7% 31 391 +8,1% TOTAL 94 323 +2,2% 376 597 +6,3% Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 36 957 -8,6% 157 224 +4,0% TOTAL 36 957 -8,6% 157 224 +4,0% France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 28 517 -7,0% 122 400 -0,0% Nantes Atlantique (NTE) 85 14 319 +1,3% 63 207 +7,8% Saint-Nazaire Montoir (SNR) 85 416 -10,5% 1 651 -0,5% Rennes Bretagne (RNS) 49 3 081 -5,8% 13 204 +0,6% Dinard Bretagne (DNR) 49 217 -32,2% 1 260 -21,2% Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 629 +4,1% 3 870 -7,3% Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 1 199 +6,4% 6 853 -0,5% Toulon Hyères (TLN) 100 664 -65,8% 11 112 +0,1% Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 2 189 -15,8% 9 135 -3,2% TOTAL 51 773 -7,2% 235 344 +1,5%





Vols commerciaux Taux de détention de VINCI Airports (%) T4 2019 Var. T4 2019 / T4 2018 (%) 2019 Variation 2019 / 2018 (%) Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 15 079 +8,7% 56 018 +7,3% Siem Reap (REP) 70 9 697 -14,5% 39 750 -10,3% Sihanoukville (KOS) 70 4 398 +53,1% 17 824 +115,4% TOTAL 29 174 +3,9% 113 592 +8,4% Etats-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 5 745 +6,2% 24 370 +10,1% Hollywood Burbank (BUR) MC* 37 983 +16,5% 146 486 +10,1% Atlantic City (ACY) MC* 2 000 -2,8% 8 109 -3,1% TOTAL 45 728 +14,1% 178 965 +9,4% Brésil Salvador (SSA) 100 21 216 +2,5% 78 293 -3,9% TOTAL 21 216 +2,5% 78 293 -3,9% Serbie Belgrade (BEG) 100 16 314 +13,8% 70 365 +4,3% TOTAL 16 314 +13,8% 70 365 +4,3% République Dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 11 419 +14,0% 43 311 +15,4% Puerto Plata (POP) 100 1 243 -9,7% 6 205 -6,6% Samana (AZS) 100 254 -7,3% 1 316 -6,3% La Isabela (JBQ) 100 2 329 -3,9% 9 534 +13,6% TOTAL 15 287 +8,1% 60 602 +10,9% Suède Stockholm Skavsta (NYO) 90 3 361 +6,1% 14 188 +2,6% TOTAL 3 361 +6,1% 14 188 +2,6% Costa Rica Liberia - Guanacaste (LIR) 45 3 164 +1,0% 13 958 +8,4% TOTAL 3 164 +1,0% 13 958 +8,4% *MC : Management Contract Total VINCI Airports 489 382 +0,7% 2 057 632 +3,8%









1 Données à 100% estimées au 17 janvier 2020. Données 2019 et 2018 incluant le trafic des aéroports en période pleine.







