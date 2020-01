MONTRÉAL, 20 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) confirme aujourd’hui avoir conclu la vente à Hood Packaging Corporation de ses activités d’emballage papier et de polypropylène tissé, comme annoncé par voie de communiqué le 27 novembre 2019. La conclusion de cette transaction permet à la Société de réduire son ratio d’endettement net à environ 2,0x et lui donne la flexibilité nécessaire pour poursuivre sa transformation par des acquisitions ciblées.



Hood Packaging Corporation, une filiale à part entière de Hood Companies, Inc., fait l’acquisition des activités d’emballage papier ainsi que les bâtiments suivants de TC Transcontinental : Transcontinental Sibley (Iowa), Transcontinental Hanford (Californie), Transcontinental Hazleton (Pennsylvanie) et Transcontinental Tifton (Géorgie). De plus, Hood Packaging Corporation acquiert les activités d'emballage papier et de polypropylène tissé à l’usine Transcontinental Spartanburg, en Caroline du Sud.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société se positionne également comme le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte près de 9000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 27 octobre 2019. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc

