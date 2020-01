Lyon, le 20 janvier 2020 — Esker, éditeur mondial de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l’Intelligence Artificielle, annonce que ses solutions de digitalisation des factures fournisseurs et commandes clients ont été certifiées pour leur intégration avec SAP S/4HANA® Cloud. Cette certification, délivrée par le SAP Integration and Certification Center, assure aux entreprises que les solutions d’automatisation intelligente d’Esker fonctionnent avec leur logiciel SAP S/4HANA® Cloud et seront compatibles avec les prochaines évolutions.

Tout en bénéficiant de l’efficacité, de la précision, de la visibilité et de la réduction des coûts apportées par les solutions en mode Cloud d’Esker pour les processus P2P et O2C, les entreprises équipées de SAP S/4HANA®, ainsi que celles planifiant leur transition, vont capitaliser sur l’investissement placé dans leur système ERP.

« Esker renforce son investissement initié depuis plus de 15 ans dans l’écosystème SAP et propose de nouvelles fonctionnalités d’intégration offrant aux clients encore plus de valeur dans leur parcours de transformation digitale. Ce nouveau degré d’intégration permettra aux entreprises de prendre rapidement des décisions fiables et éclairées. Ensemble, nous préparons la croissance et la réussite de leurs activités. »

Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker

Retour d’expérience de Cerapedics qui optimise la gestion de ses commandes clients



Client d’Esker, Cerapedics cherchait une solution de digitalisation évolutive permettant d’accélérer et d’optimiser la gestion des commandes clients, tout en s’intégrant dans SAP S/4HANA® Cloud.

« Grâce à la capacité d’Esker d’étendre les fonctionnalités de SAP S/4HANA® Cloud, nous disposons d’une solution assurant la digitalisation de l’ensemble de la chaîne de traitement de nos commandes clients. C’est précisément grâce à cette flexibilité que la solution d’Esker est aujourd’hui la meilleure pour les fabricants de dispositifs médicaux. »

Edward Sawyer, Directeur Général de Cerapedics « Nous sommes friands des modèles de réussite client comme celui-ci. Les fonctionnalités étendues d’intégration et d’automatisation offertes par Esker dans SAP S/4HANA® Cloud en font un partenaire SAP très précieux. »

Oliver Betz, Vice-Président Exécutif et Directeur de la gestion produit chez SAP SE.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions de digitalisation des processus métiers, Esker accompagne les départements financiers et services clients des entreprises dans leur transformation digitale en automatisant leurs cycles de gestion Purchase-to-Pay et Order-to-Cash. Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent à 6000 clients dans le monde de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leur activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 104 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont 71% à l’international.

