AMSTERDAM – 20 januari 2020 — Esker, wereldspeler in AI-gestuurde process automation solutions en pionier in cloud computing, maakt bekend dat zijn automatiseringsoplossingen voor inkoopfacturen en verkooporders gecertificeerd zijn voor integratie met SAP S/4HANA Cloud®. Deze certificering van het SAP Integeration and Certification Center garandeert dat de intelligente automatiseringsoplossingen van Esker voortaan compatibel zijn met SAP S/4HANA en toekomstige updates.



De cloud-gebaseerde oplossingen van Esker bieden aan bedrijven meer efficiëntie, nauwkeurigheid en visibiliteit en drukken de kosten bij hun purchase-to-pay (P2P) en order-to-cash (O2C) processen. Bedrijven die nu of binnenkort gebruikmaken van SAP-oplossingen, halen voortaan nóg meer voordeel uit hun ERP-systeem.



“Al meer dan 15 jaar breidt Esker zijn zakelijke SAP-ecosysteem uit met nieuwe integratiemogelijkheden, zodat klanten meer waarde halen uit hun digitale transformatiereis”, zegt Jean-Michel Bérard, CEO bij Esker. “Deze nieuwe integratie laat ondernemingen toe om snel berekende en intelligente beslissingen te nemen. Samen bereiden we organisaties voor op groei en succes.”



Cerapedics, klant bij Esker, zocht naar een zeer schaalbare automatiseringsoplossing voor een eenvoudiger, sneller en efficiënter orderbeheer, inclusief integratie met SAP S/4HANA Cloud. “Deze integratie met SAP S/4HANA opent een vat aan mogelijkheden. Voortaan hebben we een echte end-to-end oplossing om onze verkooporders te automatiseren”, zegt Edward Sawyer, Algemeen Directeur bij Cerapedics. “Deze flexibiliteit maakt de oplossing van Esker ideaal voor producenten van medische apparatuur.”



“We horen graag succesvolle klantenverhalen, zoals dat van Cerapedics”, zegt Oliver Betz, Senior Vice President en Hoofd Productbeheer bij SAP SE. “Dankzij deze integratie met SAP S/4HANA Cloud is Esker nog waardevoller als SAP-partner.”



Esker staat wereldwijd aan de top op het gebied van AI-driven procesautomatiseringssoftware. Esker helpt uw finance en klantenservice afdelingen hun order-to-cash (O2C) en purchase-to-pay (P2P) cyclus digitaal te transformeren. Met meer dan 6000 klanten wereldwijd, gebruiken we onze AI-gedreven software om uw productiviteit, visibiliteit en de samenwerking tussen klanten, leveranciers en interne processen te verbeteren, alsook het risico op fraude te verminderen. Het wereldwijde hoofdkantoor is gevestigd in Lyon, Frankrijk en het Amerikaanse hoofdkantoor in Wisconsin. Esker is actief in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Voor meer informatie over Esker en onze oplossingen, kijk op www.esker.co.nl. Volg Esker op Twitter @EskerInc en volg onze blog op blog.esker.com.



