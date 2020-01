BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 21. januar 2020

SELSKABSMEDDELELSE NR. 01/2020

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S – Rygter om forhandlinger med investorer

Under henvisning til vedvarende rygter i flere medier i den sidste uges tid, at en række forskellige udenlandske investorer forhandler med Brøndby IF og bestyrelsesformand Jan Bech Andersen om at tegne aktier i forbindelse med emissionen som, jf. selskabsmeddelelse nr. 14/2019, forventes gennemført i første kvartal 2020, skal vi hermed meddele, at Brøndby IF løbende modtager henvendelser fra interesserede investorer som har udvist interesse for at investere/tegne aktier i forbindelse med den planlagte emission.

Hvis disse henvendelser resulterer i konkrete forhandlinger, vil Brøndby IF straks orientere markedet herom.

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Ole Palmå på telefon 43 63 08 10.

Med venlig hilsen

Brøndby IF

Ole Palmå

Administrerende direktør

