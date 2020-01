AS-i PRFoods tütarettevõtjale Överumans Fisk AB anti luba rajada täiendav kalakasvatus Rootsis, Västerbotteni regioonis.

Luba kehtib kalakasvatuseks ja kala üle talve pidamiseks. Luba annab õiguse 2400 tonni sööda kasutamiseks hinnanguliselt 2200 tonni kala kasvatamiseks. Luba jõustub vaidlustähtaja möödudes ja kehtib 15 aastat.

”PRFoodsi strateegia oluliseks osaks on laiendada kalakasvatuse mahte nii Soomes, Rootsis kui Eestis. Rootsis antud luba võimaldab meil pea kolmekordistada kasvatuse mahte Rootsis ning selle nimel on meie kalakasvatuse eest vastutav juhtkond, eesotsas Margus Rebasega, teinud aastaid tänuväärset tööd. Omakasvatatud kala garanteerib, et meie tehastel on kasutada kvaliteetne ja keskkonnasõbralik tooraine ning saame lõpptarbijatele pakkuda kõrge kvaliteediga kala. Ettevõtte järgmiseks sammuks on rajada Eestis jätkusuutlik kalakasvatuse tööstusharu, millest võidaksid nii senised kalakasvatajad kui ka kalakasvatust toetavad sektorid. Samuti osaleb PRFoods aktiivselt Soomes kalakasvatuse mahtude suurendamise protsessis,” kommenteeris PRFoods juhataja Indrek Kasela.