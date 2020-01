Aix-en-Provence, le 21 janvier 2020 (18h)

HIGHCO, ELIGIBLE AU PEA-PME POUR LA 1ERE FOIS

HighCo, expert en data marketing et communication, groupe coté sur le marché réglementé d’Euronext Paris, informe de son éligibilité au dispositif fiscal du « PEA-PME ».

En effet, conformément au Décret d’application n°2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan d’épargne en actions (PEA) et au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), assoupli par la loi PACTE du 22 mai 2019, la société est devenue éligible.

Cette éligibilité est conforme aux dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier fixant les critères d’éligibilité au PEA‐PME des entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé comme suit :

- capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d’euros ;

- occupe moins de 5 000 personnes, et

- réalise un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros.

En conséquence, les actions de la société HighCo (HCO) peuvent être intégrées au sein des PEA-PME.





A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

