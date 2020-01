GTT: Half-year liquidity contract statement

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, January 22, 2020

Under the liquidity contract signed between GTT and Rothschild Martin Maurel, the following assets were booked to the liquidity account at December 31, 2019:

0 share

€ 2,979,376.00

- Number of executions on buy side on semester: 3,453

- Number of executions on sell side on semester: 3,173

- Traded volume on buy side on semester : 182,711 shares for € 15,532,031.80

- Traded volume on sell side on semester : 182,711 shares for € 15,535,811.80

As a reminder, the following resources appeared on the liquidity account June 30, 2019:

0 share

€ 2,977,173.00





CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS GTT 01/07/2019 29 21 2 000 2 000 176 400,00 176 529,90 GTT 02/07/2019 37 37 2 000 2 000 179 828,65 180 098,30 GTT 03/07/2019 31 25 1 500 1 500 137 047,75 137 176,70 GTT 04/07/2019 37 16 2 500 1 250 228 260,95 113 627,20 GTT 05/07/2019 29 32 2 250 2 000 203 590,00 182 245,95 GTT 08/07/2019 41 14 2 100 1 200 186 690,00 106 560,85 GTT 09/07/2019 30 13 1 050 1 050 91 520,00 91 552,85 GTT 10/07/2019 36 43 1 200 1 600 105 279,55 140 964,90 GTT 11/07/2019 5 17 200 1 200 17 660,00 106 871,10 GTT 12/07/2019 6 31 200 1 200 17 798,20 106 862,50 GTT 15/07/2019 15 20 1 300 1 300 117 577,50 117 727,35 GTT 16/07/2019 12 12 800 800 71 295,00 71 440,00 GTT 17/07/2019 94 21 4 900 1 500 438 778,40 134 405,45 GTT 18/07/2019 41 51 1 866 5 266 166 330,10 471 420,35 GTT 19/07/2019 50 43 3 500 2 000 310 371,70 177 377,90 GTT 22/07/2019 5 20 100 1 600 8 920,00 142 392,60 GTT 23/07/2019 12 9 440 400 39 283,00 35 735,00 GTT 24/07/2019 30 49 1 300 1 340 116 553,95 120 261,45 GTT 25/07/2019 46 31 2 073 1 173 187 054,45 106 103,30 GTT 26/07/2019 10 43 650 1 550 58 367,50 139 642,55 GTT 29/07/2019 75 4 3 500 200 311 752,50 18 163,20 GTT 30/07/2019 45 0 2 725 0 230 401,25 0 GTT 31/07/2019 22 0 1 571 0 129 282,30 0 SOUS TOTAL GTT 07/2019 738 552 39 725 32 129 3 530 042,75 2 877 159,40 GTT 01/08/2019 13 0 1 210 0 101 189,80 0 GTT 02/08/2019 10 7 400 400 32 320,00 32 530,05 GTT 05/08/2019 23 55 1 000 1 000 79 811,35 80 469,10 GTT 06/08/2019 3 3 202 202 16 442,80 16 675,10 GTT 07/08/2019 28 12 1 494 524 121 637,80 42 754,50 GTT 08/08/2019 23 49 1 000 2 776 82 207,80 232 350,25 GTT 09/08/2019 45 4 2 500 100 208 620,10 8 386,95 GTT 12/08/2019 41 54 2 115 2 515 175 436,50 208 875,40 GTT 13/08/2019 30 36 1 800 1 800 147 840,20 148 358,55 GTT 14/08/2019 22 0 1 500 0 124 262,00 0 GTT 16/08/2019 52 59 3 570 3 070 287 660,50 248 144,90 GTT 19/08/2019 0 70 0 8 500 0 706 463,30 GTT 20/08/2019 0 76 0 3 500 0 291 915,55 GTT 21/08/2019 34 29 2 000 2 000 171 150,40 171 176,10 GTT 22/08/2019 23 25 900 900 76 050,00 76 177,00 GTT 23/08/2019 81 86 6 000 6 000 514 144,25 515 168,50 GTT 26/08/2019 39 20 2 238 1 238 188 743,40 104 736,70 GTT 27/08/2019 10 26 1 000 2 000 83 725,00 168 425,20 GTT 28/08/2019 41 16 3 000 1 500 251 230,00 125 837,50 GTT 29/08/2019 12 29 125 1 625 10 437,50 136 425,00 GTT 30/08/2019 21 13 2 212 712 188 791,20 60 840,40 SOUS TOTAL GTT 08/2019 551 669 34 266 40 362 2 861 700,60 3 375 710,05 GTT 02/09/2019 54 22 2 500 1 750 209 582,50 148 012,50 GTT 03/09/2019 25 0 1 250 0 102 930,00 0 GTT 04/09/2019 18 0 1 250 0 102 523,50 0 GTT 05/09/2019 0 77 0 4 750 0 398 639,80 GTT 06/09/2019 3 6 250 250 21 237,50 21 387,50 GTT 10/09/2019 33 21 1 800 1 800 158 822,80 158 987,50 GTT 11/09/2019 39 31 3 423 1 923 303 765,35 170 695,45 GTT 12/09/2019 40 0 1 750 0 151 306,40 0 GTT 13/09/2019 25 0 1 000 0 85 165,00 0 GTT 16/09/2019 0 33 0 4 250 0 370 737,50 GTT 17/09/2019 22 10 1 340 540 116 335,50 47 123,50 GTT 18/09/2019 18 36 1 200 2 000 103 000,00 172 645,00 GTT 19/09/2019 36 24 1 875 1 875 159 476,25 159 659,30 GTT 20/09/2019 23 14 750 750 63 380,00 63 520,30 GTT 23/09/2019 39 17 1 500 1 500 127 572,15 127 771,85 GTT 25/09/2019 38 33 1 750 1 750 147 615,00 147 767,35 GTT 26/09/2019 12 10 375 375 32 018,75 32 112,50 GTT 27/09/2019 7 4 300 300 25 830,00 25 920,00 SOUS TOTAL GTT 09/2019 432 338 22 313 23 813 1 910 560,70 2 044 980,05 GTT 01/10/2019 33 5 2 000 104 179 813,90 9 360,00 GTT 02/10/2019 40 0 2 854 0 248 773,90 0 GTT 03/10/2019 36 0 2 750 0 229 190,00 0 GTT 07/10/2019 12 96 1 000 8 500 85 625,00 726 153,60 GTT 08/10/2019 34 12 837 750 71 268,00 63 989,45 GTT 09/10/2019 19 15 459 546 38 635,30 46 337,75 GTT 10/10/2019 10 10 250 250 21 612,50 21 650,00 GTT 14/10/2019 23 14 775 775 68 206,25 68 323,75 GTT 15/10/2019 42 29 2 750 2 250 243 660,95 198 721,40 GTT 16/10/2019 40 0 2 000 0 172 760,00 0 GTT 17/10/2019 0 28 0 2 500 0 217 775,00 GTT 18/10/2019 2 3 125 125 10 756,25 10 775,00 GTT 21/10/2019 31 3 2 388 281 209 268,20 24 362,70 GTT 22/10/2019 35 0 1 893 0 161 438,45 0 GTT 23/10/2019 36 0 2 300 0 193 020,00 0 GTT 24/10/2019 31 2 2 737 37 226 948,45 3 119,10 GTT 25/10/2019 8 44 455 2 005 37 794,00 167 101,70 GTT 28/10/2019 17 26 850 800 69 990,00 66 346,45 GTT 29/10/2019 6 87 310 4 169 26 132,50 351 952,95 GTT 30/10/2019 59 5 2 000 441 166 583,25 37 412,70 GTT 31/10/2019 43 1 2 282 10 187 365,90 826,00 SOUS TOTAL GTT 10/2019 557 380 31 015 23 543 2 648 842,80 2 014 207,55 GTT 01/11/2019 14 8 578 300 46 706,50 24 510,00 GTT 04/11/2019 0 33 0 1 200 0 98 860,00 GTT 05/11/2019 15 0 650 0 53 502,00 0 GTT 06/11/2019 21 8 1 021 400 83 178,35 32 810,00 GTT 07/11/2019 7 25 350 1 521 28 657,50 125 524,70 GTT 08/11/2019 17 174 741 7 391 62 330,55 621 301,55 GTT 11/11/2019 31 6 1 515 265 129 030,00 22 756,25 GTT 12/11/2019 41 42 2 550 2 800 214 256,70 236 665,95 GTT 13/11/2019 27 66 2 000 2 675 168 620,00 227 099,50 GTT 14/11/2019 28 28 2 015 1 240 170 823,30 105 415,25 GTT 15/11/2019 70 4 3 050 150 254 603,15 12 755,00 GTT 18/11/2019 57 8 1 300 350 107 005,90 29 027,50 GTT 19/11/2019 62 8 2 425 375 198 048,90 31 087,50 GTT 20/11/2019 22 26 1 325 1 225 105 711,40 98 688,75 GTT 21/11/2019 47 0 1 500 0 119 120,00 0 GTT 22/11/2019 22 43 950 2 350 76 886,20 191 047,25 GTT 25/11/2019 8 67 458 3 418 37 411,00 279 910,75 GTT 26/11/2019 40 46 2 004 2 544 164 303,80 210 125,40 GTT 27/11/2019 82 1 3 807 7 307 000,30 565,25 GTT 28/11/2019 23 30 700 1 400 55 998,75 112 640,90 GTT 29/11/2019 15 0 700 0 56 090,00 0 SOUS TOTAL GTT 11/2019 649 623 29 639 29 611 2 439 284,30 2 460 791,50 GTT 02/12/2019 30 47 1 723 2 323 138 436,00 188 429,85 GTT 03/12/2019 68 2 2 800 200 219 960,00 15 752,00 GTT 04/12/2019 35 41 1 366 1 866 107 304,20 147 738,95 GTT 05/12/2019 21 72 1 476 2 976 117 894,45 238 724,65 GTT 06/12/2019 24 135 836 6 836 66 985,35 552 062,60 GTT 09/12/2019 39 38 1 629 3 129 133 412,60 256 457,05 GTT 10/12/2019 44 38 2 500 2 500 207 704,45 209 325,00 GTT 11/12/2019 45 26 1 839 1 839 155 308,30 156 232,90 GTT 12/12/2019 40 30 1 729 1 729 146 318,25 146 527,40 GTT 13/12/2019 36 30 2 100 2 100 178 201,70 178 614,80 GTT 16/12/2019 34 36 1 766 1 766 151 812,80 152 878,45 GTT 17/12/2019 52 0 2 300 0 198 115,55 0 GTT 18/12/2019 20 75 1 136 3 436 98 261,60 298 163,40 GTT 19/12/2019 22 17 1 605 1 605 139 254,90 139 416,75 GTT 20/12/2019 16 24 948 948 82 630,50 82 639,45 SOUS TOTAL GTT 12/2019 526 611 25 753 33 253 2 141 600,65 2 762 963,25 TOTAL GENERAL GTT S2/2019 3 453 3 173 182 711 182 711 15 532 031,80 15 535 811,80

