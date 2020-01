Incap Corporation PRESSEMITTEILUNG vom 23. Januar 2020



Incap erwirbt AWS Electronics Group



Incap Corporation, Anbieter von elektronischen Produktionsdienstleistungen, hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der Anteile an dem in Großbritannien ansässigen Unternehmen AWS Electronics Group unterzeichnet. AWS Electronics Group ist ein Anbieter von elektronischen Produktionsdienstleistungen (EMS). Das Unternehmen ist auf hochkomplexe Dienstleistungen spezialisiert und verfügt über Produktionsstätten in Großbritannien und der Slowakei.



Durch den Erwerb von AWS Electronics Group kann Incap seinen Kundenstamm erheblich erweitern, neue Marktsegmente erschließen und seine geografische Präsenz weiter ausbauen.



Durch die Akquisition wird insbesondere auf dem britischen Markt und in Mitteleuropa

ein neues strategisches Standbein aufgebaut und auch die Position von Incap in den USA und in Südostasien gestärkt. Die hinzugewonnenen Produktionsstätten in Großbritannien und der Slowakei stellen eine Ergänzung zu den derzeitigen Produktionsstätten von Incap in Estland und Indien dar. Insbesondere werden sich dabei Möglichkeiten eröffnen, die Handelsaktivitäten zwischen Großbritannien und Indien auszubauen.



Langfristig wird erwartet, dass die Akquisition auch Synergieeffekte mit sich bringt, z. B. beim Materialeinkauf und bei den Cross-Selling-Möglichkeiten.



Otto Pukk, Präsident und CEO von Incap Corporation:

„Dank dieser Akquisition werden wir unsere Kunden noch besser bedienen können. Ich heiße das Team von AWS Electronics Group an Bord willkommen, um mit uns die nächsten Etappen unseres Wachstumskurses in Angriff zu nehmen. AWS Electronics ist ein Unternehmen, das seit vielen Jahren stetig wächst, und wir sehen eine starke Übereinstimmung mit Incap. Mit langfristig angelegter strategischer Akquisition stärken wir unsere Marktposition und halten unseren Kundenstamm stabil. Wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere geografische Präsenz weiter ausbauen und auf den Märkten Großbritanniens und Mitteleuropas Fuß fassen zu können.“





Paul Deehan, ehemaliger CEO von AWS Electronics Group:



„Ich freue mich, dass AWS Electronics Group gemeinsam mit Incap an Bord schreitet. Die vereinten Unternehmen sind ein sehr starker Akteur auf dem Markt für elektronische Produktionsdienstleistungen, was uns in die Lage versetzt, die Kunden auf bestmögliche Weise zu bedienen. Es ergeben sich auch eine Reihe von Synergieeffekten, die es uns ermöglichen, den Kunden ein noch breiteres und umfassenderes Serviceportfolio anzubieten.“





Die Arbeit von AWS Electronics Group konzentriert sich auf hochkomplexe EMS-Dienstleistungen, z. B. für die Industrie (Steuerungen), Medizintechnik, Automobilherstellung, Luftfahrt und für die Wissenschaft (Instrumente und Steuerungen).



Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 erzielte AWS Electronics Group einen Umsatz von 35 Mio. GBP (ca. 41 Mio. EUR) und beschäftigte 436 Mitarbeiter. Die ehemaligen Eigentümer von AWS Electronics Group, Paul Deehan und Adrian Keane, verpflichten sich, Incap während des Übergangszeitraums zu unterstützen.



Die Unternehmenseinheiten von AWS Electronics Group werden ihre Tätigkeiten als weitgehend unabhängig operierende Einheiten unter Incap Corporation und entsprechend dem aktuellen Geschäftsmodell von Incap weiterführen.



INCAP CORPORATION



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Otto Pukk, Präsident und CEO, Tel. +372 508 0798



Verteiler der Pressemitteilung:

Hauptmedien

Homepage: www.incapcorp.com





INCAP KURZ GEFASST

Incap Corporation ist ein international agierender Auftragshersteller. Die Kunden von Incap sind Unternehmen, die als führende Anbieter von High-Tech-Ausstattung in ihren Segmenten gelten, wobei Incap als strategischer Partner zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen beiträgt. Zu Beginn des Jahres 2020 hat Incap Niederlassungen in Finnland, Estland, Indien und Hongkong. Incap beschäftigt rund 830 Mitarbeiter. Der Hauptsitz von Incap befindet sich in Helsinki. Die Incap-Aktie ist seit 1997 an der Börse von Helsinki (Nasdaq Helsinki Ltd.) notiert. Weitere Informationen: www.incapcorp.com www.awselectronicsgroup.com