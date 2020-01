Incap Oyj Lehdistötiedote 23.1.2020

Incap ostaa AWS Electronics Groupin

Suomalainen elektroniikan sopimusvalmistaja Incap Oyj on allekirjoittanut sopimuksen brittiläisen AWS Electronics Groupin koko osakekannan hankinnasta. AWS Electronics Group on elektroniikan sopimusvalmistaja, joka on erikoistunut vaativien tuotteiden valmistukseen. Yhtiöllä on tuotantolaitokset Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa.

Yrityskaupalla Incap parantaa tuote- ja palveluvalikoimaansa, monipuolistaa asiakaskuntaansa ja laajenee uusille markkinoille Isoon-Britanniaan ja Keski-Eurooppaan. Kauppa myös vahvistaa yrityksen asemaa esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kaakkois-Aasian markkinoilla.

AWS Electronicsin tuotantolaitokset Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa täydentävät Incapin nykyisiä tuotantolaitoksia Virossa ja Intiassa. Kauppa lisää Incapin liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti Ison-Britannian ja Intian välillä.

Yrityskaupan arvioidaan tuovan pitkällä aikavälillä myös synergiaetuja esimerkiksi hankinnoissa ja myynnissä.

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja:

“Yrityskaupan myötä voimme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin. Olen iloinen saadessani toivottaa AWS Electronicsin tiimin tervetulleeksi osaksi Incapin kasvutarinaa. AWS Electronics on kasvanut jo monien vuosien ajan ja näen meidän sopivan yhteen erinomaisesti. Tällä pitkän aikavälin strategisella yritysostolla vahvistamme markkina-asemaamme ja monipuolistamme asiakaskuntaamme. Olemme innoissamme päästessämme laajentumaan maantieteellisesti ja saadessamme jalansijaa Ison-Britannian ja Keski-Euroopan markkinoilla.”

Paul Deehan, AWS Electronics Groupin aiempi toimitusjohtaja:

“Olen tyytyväinen AWS Groupin ja Incapin yhdistymisestä. Uudesta kokonaisuudesta muodostuu elektroniikan sopimusvalmistukseen erittäin vahva toimija, joka pystyy palvelemaan asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Monien synergiaetujen ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme näin entistä monipuolisemman palveluvalikoiman.”

AWS Electronicsin tuotteita ja palveluita käytetään muun muassa teollisissa sovelluksissa, lääketieteellisissä käyttökohteissa, auto- ja ilmailuteollisuudessa sekä tieteellisissä instrumenteissa ja valvonnassa.

AWS Electronics Groupin liikevaihto 30.6.2019 päättyneeltä tilikaudelta oli 35 miljoonaa puntaa (noin 41 milj. euroa) ja henkilöstön määrä 436. AWS Electronicsin liiketoimintayksiköt jatkavat toimintaansa itsenäisinä yksikköinä Incapin liiketoimintamallin mukaisesti.

Yrityksen aiemmat omistajat, Paul Deehan ja Adrian Keane, ovat sitoutuneet tukemaan Incapia yhdistymisprosessin aikana.

