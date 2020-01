Incap Oyj Lehdistötiedote 23.1.2020



Incap nimittää AWS Groupille uuden toimitusjohtajan





AWS Electronics Groupin yritysoston myötä Incap Oyj on tehnyt uusia nimityksiä

AWS Groupin toimitusjohtajaksi Isoon-Britanniaan on nimitetty Jamie Maughan. Maughan on työskennellyt aiemmin 13 vuotta AWS Groupin Ison-Britannian tehtaan tuotantojohtajana Newcastle-under-Lymessä. Miroslav Michalik jatkaa AWS Slovakian tehtaanjohtajana.

Incap on kansainvälisesti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incap toimii tänään julkistetun yrityskaupan jälkeen Suomessa, Virossa, Intiassa, Hong Kongissa, Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa. Yhtiö työllistää noin 1300 henkeä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

AWS on osa Incapia ja sillä on tuotantolaitokset Newcastle-under-Lymessa Isossa-Britanniassa ja Namestovossa Slovakiassa. AWS on erikoistunut vaativiin elektroniikan sopimusvalmistuksen tuotteisiin ja palveluihin, joita käytetään esimerkiksi teollisten prosessien valvonnassa, lääketieteessä, auto- ja ilmailuteollisuudessa sekä tieteellisissä instrumenteissa. Lisätietoja: www.awselectronicsgroup.com

Kuva (Jamie Maughan): https://photos.app.goo.gl/vxQswBEM8wHqLTTu8

Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh +372 508 0798





