Täydennys Incapin 23.1.2020 klo 8.00 julkaistuun pörssitiedotteeseen: Incap ostaa AWS Electronics Groupin

Incap Oyj täydentää tänään julkaisemansa pörssitiedotteen tietoja koskien kaupan kohteen AWS Electronics Groupin taloudellista kehitystä ja asemaa.

AWS Electronics Groupin historiallinen talouskehitys ja taloudellinen asema:

Tuloslaskelma Valuutta: punta (GBP, tuhatta) 2017 2018 2019 Liikevaihto 30 359 33 390 34 958 Myyntiä vastaavat kulut -24 264 -26 244 -27 519 Bruttokate 6 096 7 145 7 440 Hallinnolliset kulut -5 202 -5 138 -5 294 Käyttökate (EBITDA) 894 2 007 2 146 Poistot, lyhennykset ja satunnaiset erät * -1 050 -657 -662 Liikevoitto (EBIT) -157 1 351 1 484 *Satunnaiset erät -403 0 0





Tase 30.6.2019 Valuutta: punta (GBP, tuhatta) Aineettomat hyödykkeet 3 214 Aineelliset hyödykkeet 931 Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 146 Vaihto-omaisuus 5 097 Myyntisaamiset 6 340 Rahavarat 124 Lyhytaikaiset varat yhteensä 11 562 Varat yhteensä 15 708 Oma pääoma 56 Pitkäaikaiset velat 1 524 Lyhytaikaiset velat 14 128 Velat yhteensä 15 652 Oma pääoma ja velat 15 708

AWS Electronics Groupin tilikausi alkaa 1.7 ja päättyy 30.6.

AWS Electronics Groupin taloudellinen raportointi perustuu Ison-Britannian ja Irlannin raportointistrandardiin ‘The Financial Reporting standard applicable in the UK and Republic of Ireland’ (FRS 102).

