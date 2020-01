Incap Oyj Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote

Pörssitiedote 27.1.2020 klo 14.50 (EET)

Incap Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (Ilmarinen)

Incap Oyj on vastaanottanut 27.1.2020 Arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus- ja ääniosuus Incap Oyj:ssä (FI0009006407) on alittanut 5 prosentin liputusrajan.



Osakkeenomistaja: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus: 7,61 % osakkeista ja äänistä

Ajankohta, jolloin omistus muuttui: 24.1.2020

Osuus liputusrajan saavuttamisen jälkeen: 195 981 osaketta eli 4,49 % osakkeista ja äänistä

Incap Oyj:llä on yhteensä 4 365 168 osaketta, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

INCAP OYJ

Lisätietoja (englanniksi):

Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Ltd.

Keskeiset tiedotusvälineet

www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on tammikuussa 2020 tehdyn AWS Electronics Groupin yrityskaupan jälkeen toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa. Yhtiö työllistää noin 1300 henkeä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.