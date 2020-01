MONTRÉAL, 27 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray Affaires, la division des services commerciaux de Stingray, accroît ses activités grâce à l’acquisition de Chatter Research Inc., un chef de file torontois de la création, du développement et du déploiement de solutions de saisie en temps réel de la rétroaction de clients fondées sur l’intelligence artificielle (IA) à l’intention des commerces de détail et du secteur de l’hôtellerie.



Fondée en 2016, Chatter a conçu, développé et déployé sa propre plateforme de recherche sur la clientèle et de rétroaction en temps réel propulsée par l’IA et les mégadonnées. Tirant parti du clavardage textuel sans frais et de l’apprentissage machine, l’entreprise recueille des renseignements pertinents auprès des clients et permet ainsi aux propriétaires d’entreprise d’améliorer la satisfaction de leur clientèle et de stimuler leurs ventes. Chatter offre ses services à des clients de différents secteurs, notamment le secteur financier, du commerce au détail et de la restauration, ainsi qu’à de grandes marques comme Lush, Fanatics et Purdys Chocolatier.

Cette acquisition stratégique s’inscrit dans le plan d’affaires et la stratégie de croissance de Stingray puisqu’elle permet aux clients de Stingray Affaires de trouver en un endroit des services de musique d’ambiance et d’affichage numérique, tout en ayant maintenant accès à l’opinion des clients. En vertu des modalités de l’entente d’acquisition, Stingray deviendra le propriétaire et exploitant exclusif de Chatter, sous la direction du leadership actuel de la société.

Citations :

« L’amélioration de l’expérience client à tous les niveaux est au cœur de la mission de Stingray Affaires, a souligné Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. L’acquisition de Chatter ajoute une corde importante à notre arc, alors que nous greffons une fois de plus une grande marque à notre portefeuille de clients. J’ai hâte de travailler avec nos clients, actuels et nouveaux, qui profiteront certainement de la plateforme unique de recherche sur la satisfaction client et rétroaction en temps réel de Chatter. Forts du soutien continu de l’équipe de direction de Chatter, nous serons en mesure de réitérer le statut de Stingray Affaires à titre de premier fournisseur de solutions médias numériques de pointe et de rétroaction de la clientèle. »

« Se joindre à la grande famille de Stingray est un pas important pour Chatter, estime Simon Foster, fondateur et président-directeur général de Chatter. La vaste clientèle de Stingray ainsi que son expertise éprouvée en musique d’ambiance commerciale et en affichage numérique, combinée à notre plateforme propulsée par l’IA et à nos mégadonnées, annoncent un avenir prometteur pour notre entreprise commune. Notre mission partagée d’améliorer l’expérience client tant dans les installations commerciales que de vente au détail fait de cette association une alliance parfaite. »



À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie dont le siège social est situé à Montréal et qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 101 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Plus de 400 millions d’utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray.

Information prospective

Le présent communiqué peut contenir de l’information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Cette information prospective comprend, sans limitation, des renseignements sur les objectifs, les opinions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pouvoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d’autres expressions semblables ou la forme négative de ces expressions, ainsi qu’à l’utilisation du conditionnel, y compris les mentions d’hypothèses. Toutefois, il est à noter que l’information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. L’information prospective repose sur des hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray. En conséquence de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans limitation, les facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de Stingray pour l’année se terminant le 31 mars 2019, que l’on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, toute l’information prospective figurant dans les présentes est visée par la mise en garde susmentionnée, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels Stingray s’attend se réaliseront ou que, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les incidences ou les effets prévus sur l’entreprise, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l’information prospective figurant dans les présentes est donnée en date des présentes, et Stingray ne s’engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l’exige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :