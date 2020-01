(UPM, Helsinki, 28.1.2020 klo 11:00 EET) UPM tiedotti syyskuussa 2019 suunnittelevansa Ranskan Grand-Couronnessa sijaitsevan Chapellen sanomalehtipaperitehtaan myymistä. Samalla kerroimme, että prosessi tehtaan mahdolliseksi sulkemiseksi alkaa tammikuun 2020 puolivälissä, ellemme ennen sitä saa varteenotettavaa ostotarjousta.



Syyskuussa alkaneen myyntiprosessin aikana UPM on ollut jatkuvassa neuvotteluyhteydessä tehtaan ostamisesta kiinnostuneiden osapuolten kanssa. Neuvottelut ovat edelleen kesken, mutta sitovaa ostotarjousta ei ole tähän päivään mennessä jätetty.

UPM on tänään ilmoittanut työntekijöiden edustajille, että yhteistoimintaneuvottelut UPM Chapellen mahdollisesta sulkemisesta käynnistyvät. Neuvottelut käydään Ranskan lakien edellyttämällä tavalla, ja niiden arvioidaan kestävän toisen vuosineljänneksen loppuun saakka.

Samanaikaisesti neuvottelut tehtaan myymisestä jatkuvat alustavaa kiinnostusta osoittaneiden osapuolten kanssa. UPM on edelleen sitoutunut myymään tehtaan, mikäli saa tyydyttävän tarjouksen.

UPM Chapellen tehtaalla on 236 työntekijää, ja tehtaan vuosikapasiteetti on 240 000 tonnia sanomalehtipaperia.

Lisätietoja antavat:

UPM Communication Papers, Stakeholder Relations, puh. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

Jean Kubiac, tehtaanjohtaja, UPM Chapelle, puh. +34 6 14 88 8577 tai +34 6 63 67 7511

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9-16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

UPM Chapelle

UPM Chapelle tuottaa sanomalehtipaperia 240 000 tonnia vuodessa yhdellä paperikoneella. Tehdas sijaitsee Grand-Couronnessa Pohjois-Ranskassa, ja siellä työskentelee 236 työntekijää.

