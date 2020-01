(UPM, Helsinki, 28.1.2020 à 11:00 EET) – Le 10 septembre 2019, UPM annonçait son intention de vendre son usine de papier journal de Chapelle-Darblay à Grand-Couronne (Seine-Maritime) tout en précisant qu'un projet d’arrêt des activités de l'usine serait envisagé en l’absence d’offre crédible de reprise d’ici mi-janvier 2020.



Conformément aux engagements de l’entreprise, le processus de vente a débuté en septembre dernier et des discussions continues et substantielles ont été menées avec l’ensemble des parties intéressées. Bien que ces discussions soient toujours en cours, la direction d’UPM n’a pas reçu, à l’heure actuelle, d'offres fermes de la part d'acheteurs potentiels.

En conséquence, les représentants du personnel ont été informé, ce jour, de l’ouverture d’une procédure d’information-consultation sur un projet d’arrêt des activités du site. Ces négociations devraient être achevées d'ici la fin du deuxième trimestre 2020 et seront menées conformément à la législation française.

Le processus de cession avec les entreprises se poursuivra tout au long de la consultation des partenaires sociaux. La direction d’UPM reste déterminée à céder son site de production dès lors qu’elle recevra une offre appropriée.

L'usine de Chapelle-Darblay emploie actuellement 236 salariés et dispose d’une capacité de production annuelle de 240.000 tonnes de papier journal.

