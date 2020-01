Résultats 2019 records

Paris, le 28 janvier 2020

Le Groupe Christian Dior réalise en 2019 des ventes de 53,7 milliards d’euros, en progression de 15 %. La croissance organique des ventes s’établit à 10 %. L’Europe et les Etats-Unis connaissent une bonne progression sur l’année tout comme l’Asie malgré un contexte difficile à Hong Kong sur la seconde partie de 2019.

Au quatrième trimestre, les ventes sont en hausse de 12 % par rapport à la même période de 2018. La croissance organique des ventes est de 8 % sur le trimestre. Retraitée des effets non récurrents de la hausse de la TVA au Japon et des mouvements de stock chez les distributeurs de cognac aux Etats-Unis, la croissance organique du Groupe est d’un niveau équivalent au troisième et au quatrième trimestre.

Le résultat opérationnel courant s’établit à 11,5 milliards d’euros en 2019, en hausse de 15 % par rapport à un niveau déjà élevé en 2018. La marge opérationnelle courante ressort à 21,4 %. Le résultat net part du Groupe s’élève à 2,9 milliards d’euros, en hausse de 14 %.

L’année 2019 a été marquée par :

• Une nouvelle hausse à deux chiffres des ventes et du résultat opérationnel courant qui atteignent des niveaux records,

• Une croissance soutenue dans toutes les zones géographiques,

• Une bonne performance des Vins et Spiritueux, à laquelle participent toutes les régions,

• Une croissance remarquable de Louis Vuitton et de Christian Dior,

• Le succès des modèles iconiques et des nouveautés chez Louis Vuitton dont la rentabilité se maintient à un niveau exceptionnel,

• Une grande vitalité des marques phares de Parfums et Cosmétiques,

• Une excellente année pour Bvlgari et la poursuite de la croissance de Hublot,

• La croissance forte de Sephora,

• La bonne résistance de DFS, face, au deuxième semestre, à la situation de Hong Kong,

• L’accord avec la Maison iconique américaine de joaillerie Tiffany&Co,

• L’intégration du groupe hôtelier Belmond,

• Un cash-flow disponible d’exploitation de 6,2 milliards d’euros, en hausse de 16 %,

• Un ratio d’endettement net sur capitaux propres totaux (« gearing ») qui s’établit à 17,3 % à fin décembre 2019.

Chiffres clés



En millions d'euros 2018 2019 (i) % variation Ventes 46 826 53 670 +15 % Résultat opérationnel courant 10 001 11 492 + 15 % Résultat net (part du Groupe) 2 574 2 938 + 14 % Cash-flow disponible d’exploitation 5 382 6 237 + 16 % Dette financière nette (ii) 418 6 184 (iii) Capitaux propres totaux 36 372 35 717 (iiii)

(i) Intégrant pour la première fois les effets de l’application d’IFRS 16 Contrats de location.

(ii) Hors acquisition de titres Belmond fin 2018 pour 274 M€.

(iii) X 15 (vs. X 2 sans prise en compte de l’acompte sur dividende exceptionnel de 5,3 milliards d’euros payé le 10 décembre 2019).

(iiii) - 2 % (vs. +13 % sans prise en compte de l’acompte sur dividende exceptionnel de 5,3 milliards d’euros payé le 10 décembre 2019).

Par groupe d’activités, l’évolution des ventes est la suivante :

En millions d'euros 2018 2019 % variation 2019/2018



Publiée Organique* Vins et Spiritueux 5 143 5 576 +8 % + 6 % Mode et Maroquinerie 18 455 22 237 + 20 % + 17 % Parfums et Cosmétiques 6 092 6 835 + 12 % + 9 % Montres et Joaillerie 4 123 4 405 + 7 % + 3 % Distribution sélective 13 646 14 791 + 8 % + 5 % Autres activités et éliminations (633) (174) - - Total 46 826 53 670 + 15 % + 10 %

* A structure et taux de change comparables. L’effet de change est de +3 % et l’effet de périmètre, de +1 % (intégration de Belmond depuis avril 2019).

Par groupe d’activités, le résultat opérationnel courant a évolué comme suit :

En millions d’euros 2018 2019 % variation Vins et Spiritueux 1 629 1 729 + 6 % Mode et Maroquinerie 5 943 7 344 + 24 % Parfums et Cosmétiques 676 683 + 1 % Montres et Joaillerie 703 736 + 5 % Distribution sélective 1 382 1 395 + 1 % Autres activités et éliminations (332) (395) - Total 10 001 11 492 + 15 %

Vins et Spiritueux : excellente dynamique globale

L’activité Vins et Spiritueux réalise une croissance organique de 6 % de ses ventes. Le résultat opérationnel courant s’établit en hausse de 6 %. Le groupe d’activités poursuit sa stratégie de valeur en s’appuyant sur une forte politique d’innovation tout en accentuant son engagement environnemental et sociétal. Les différentes régions contribuent de façon équilibrée à sa croissance. L’activité champagne est soutenue par la progression plus rapide des cuvées de prestige et par la politique de hausse de prix. Le cognac Hennessy, qui enregistre une bonne croissance, devient la première marque mondiale de spiritueux premium. Le marché américain voit une normalisation du niveau de stocks chez les distributeurs en fin d’année tandis que la Chine poursuit une progression rapide liée notamment au calendrier du Nouvel An chinois. Les acquisitions en 2019 de Château du Galoupet et de Château d’Esclans marquent l’entrée de LVMH dans le marché porteur des vins rosés de grande qualité.

Mode et Maroquinerie : performances remarquables de Louis Vuitton et de Christian Dior

Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie réalise une croissance organique de 17 % de ses ventes en 2019. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 24 %. Louis Vuitton continue de réaliser une performance exceptionnelle à laquelle contribuent tous les métiers et toutes les clientèles. Lignes iconiques et nouvelles créations concourent de manière équilibrée à la croissance des ventes. Tandis que l’exposition « Louis Vuitton X » à Los Angeles retraçait avec succès les nombreuses collaborations artistiques de la Maison, un partenariat inédit dans l’e-sport est signé pour le Championnat du monde de League of Legends. La transformation qualitative du réseau de distribution se poursuit avec notamment l’inauguration de la Maison Louis Vuitton de Séoul, pour laquelle Frank Gehry a imaginé un fantastique vaisseau de verre. Christian Dior accomplit une année remarquable. Preuve du rayonnement unique de la Maison, l’exposition qui lui est consacrée au Victoria and Albert Museum de Londres a connu un record d’affluence avec près de 600 000 visiteurs. Très bien accueillie par la clientèle, une boutique d’exception sur les Champs Elysées à Paris prend le relais de l’adresse historique du 30 avenue Montaigne pendant sa transformation. Pour Fendi, l’année 2019 est marquée par le dernier défilé hommage de Karl Lagerfeld après une collaboration de 54 années. Celine déploie progressivement son concept de boutiques et lance sa première collection de haute parfumerie. Loewe réalise, sous l’impulsion de son créateur JW Anderson, une forte croissance. Loro Piana, Rimowa et Berluti connaissent de bonnes progressions.

Parfums et Cosmétiques : excellente progression des marques phares et avancées rapides en Asie

L’activité Parfums et Cosmétiques réalise une croissance organique de 9 % de ses ventes, portée par la dynamique remarquable des grandes marques Dior, Guerlain, Givenchy notamment. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 1 % après prise en compte d’une dépréciation exceptionnelle de lignes de produits de certaines jeunes marques américaines. Les avancées sont en soin, soutenues notamment par la demande en Asie. Christian Dior poursuit un rythme de progression nettement supérieur à celui du marché. Au-delà de la vitalité de ses parfums iconiques J’adore, Miss Dior et Sauvage, le maquillage et le soin sont d’importants contributeurs à l’excellente performance de la Maison. Guerlain accélère sa croissance et connaît en particulier une belle dynamique avec le succès d’Abeille Royale en soin et de Rouge G en maquillage. Parfums Givenchy réalise une nouvelle année de forte progression grâce à son maquillage et sa fragrance L’Interdit. Fresh, Fenty Beauty by Rihanna et Acqua di Parma sont en augmentation rapide.

Montres et Joaillerie : forte croissance de Bvlgari et poursuite du repositionnement de TAG Heuer

L'activité Montres et Joaillerie enregistre une croissance organique de 3 % de ses ventes. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 5 %. L’accord avec Tiffany & Co constitue un temps fort stratégique. Bvlgari poursuit son très beau parcours et continue d’accroître fortement ses parts de marché. La Haute Joaillerie et les lignes emblématiques Serpenti, B.Zero 1 et Diva’s Dream s’enrichissent de nombreuses nouveautés et la collection Fiorever, lancée fin 2018, combinant fleur et diamant, contribue significativement à la croissance. En horlogerie, la montre Serpenti Seduttori reçoit un excellent accueil. La croissance de Chaumet est portée par le succès des collections iconiques. La Maison inaugurera, début 2020, son site emblématique de la place Vendôme totalement rénové. Dans un secteur horloger dont la distribution est en forte évolution, TAG Heuer poursuit, en parallèle de son renouveau créatif, le travail engagé avec ses partenaires pour une présence toujours plus sélective en boutique et une meilleure efficacité commerciale. Hublot enregistre une forte croissance, nourrie par les lignes Classic Fusion, Big Bang et Spirit of Big Bang. Le premier salon des Maisons horlogères de LVMH, à l’hôtel Bvlgari de Dubaï, a rencontré un grand succès.

Distribution sélective : forte croissance de Sephora et bonne résistance de DFS

L’activité Distribution sélective réalise une croissance organique de 5 % de ses ventes. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 1 %. Sephora enregistre une forte croissance et continue de gagner des parts de marché. La progression est particulièrement soutenue en Asie et au Moyen Orient. Les ventes en ligne connaissent pour leur part des avancées rapides au plan mondial. Son réseau de distribution poursuit son expansion avec plus d’une centaine de nouvelles boutiques et la rénovation des boutiques phares de Dubaï Mall, Times Square à New York et La Défense à Paris. Le Bon Marché cultive toujours l’exclusivité de son offre et inaugure en 2019 ses « salons particuliers » pour un service de shopping personnalisé. La plateforme digitale 24S se développe auprès d’une clientèle de plus en plus internationale. DFS fait face au deuxième semestre 2019 à un ralentissement du tourisme à Hong Kong, qui constitue un marché important. En Europe, les performances restent très bonnes dans la Galleria de Venise tandis que se prépare l’ouverture prochaine de sa nouvelle implantation à La Samaritaine à Paris.

Confiance prudente pour 2020

Dans un contexte géopolitique incertain, le Groupe Christian Dior dispose des meilleurs atouts pour poursuivre en 2020 sa dynamique de croissance pour l’ensemble de ses métiers. Le Groupe maintiendra une stratégie centrée sur le développement de ses marques, porté par une politique soutenue d’innovation et d’investissement ainsi que par une exigence permanente de qualité des produits et de leur distribution.

Fort de la grande réactivité de ses équipes, de leur esprit entrepreneurial et de la bonne répartition entre ses différents métiers et les zones géographiques où il opère, le Groupe Christian Dior aborde l’année 2020 avec une confiance prudente et se fixe à nouveau comme objectif de renforcer son avance sur le marché mondial du luxe.

Dividende

Lors de l'Assemblée Générale du 16 avril 2020, Christian Dior proposera un dividende de 36,00 euros par action. Des acomptes sur dividende de 2,20 euros par action et de 29,20 euros par action ont été distribués le 10 décembre dernier. Le solde de 4,60 euros sera mis en paiement le 23 avril 2020.

Le Conseil d’administration s’est réuni le 28 janvier pour arrêter les comptes de l’exercice 2019. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit est en cours d'émission.

L'information réglementée liée à ce communiqué est disponible sur le site web www.dior-finance.com.

ANNEXE

Les états de synthèse consolidés 2019 sont inclus dans la version PDF du communiqué.

Répartition des ventes par groupe d’activités et par trimestre

Ventes 2019 (en millions d’euros)

Année 2019 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 349 5 111 1 687 1 046 3 510 (165) 12 538 Deuxième trimestre 1 137 5 314 1 549 1 089 3 588 (133) 12 544 Premier semestre 2 486 10 425 3 236 2 135 7 098 (298) 25 082 Troisième trimestre 1 433 5 448 1 676 1 126 3 457 176* 13 316 Neuf premiers mois 3 919 15 873 4 912 3 261 10 555 (122) 38 398 Quatrième trimestre 1 657 6 364 1 923 1 144 4 236 (52) 15 272 Total 2019 5 576 22 237 6 835 4 405 14 791 (174) 53 670

* Inclut la totalité des ventes de Belmond pour la période d’avril à septembre 2019.

Ventes 2019 (croissance organique par rapport à la même période de 2018)

Année 2019 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre +9% +15% +9% +4% +8% - +11% Deuxième trimestre +4% +20% +10% +4% +7% - +12% Premier semestre +6% +18% +9% +4% +8% - +12% Troisième trimestre +8% +19% +7% +5% +4% - +11% Neuf premiers mois +7% +18% +8% +4% +6% - +11% Quatrième trimestre +3% +15% +12% +1% +1% - +8% Total 2019 +6% +17% +9% +3% +5% - +10%

Ventes 2018 (en millions d’euros)

Année 2018 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 195 4 270 1 500 959 3 104 (174) 10 854 Deuxième trimestre 1 076 4 324 1 377 1 019 3 221 (121) 10 896 Premier semestre 2 271 8 594 2 877 1 978 6 325 (295) 21 750 Troisième trimestre 1 294 4 458 1 533 1 043 3 219 (168) 11 379 Neuf premiers mois 3 565 13 052 4 410 3 021 9 544 (463) 33 129 Quatrième trimestre 1 578 5 403 1 682 1 102 4 102 (170) 13 697 Total 2018 5 143 18 455 6 092 4 123 13 646 (633) 46 826

Incidence de l’application d’IFRS 16 sur les états financiers du Groupe

au 31 décembre 2019

Compte de résultat

le résultat opérationnel courant bénéficie d’un effet favorable de 155 millions d’euros,

le résultat financier est affecté négativement, à hauteur de -290 millions d’euros, par les intérêts sur dettes locatives,

l’impact sur le résultat net, part du Groupe est négatif de -39 millions d’euros.

la comptabilisation des droits d’utilisation augmente les actifs non courants de 12,0 milliards d’euros,

l’enregistrement des dettes locatives augmente le total du passif de 12,0 milliards d’euros, dont 10,0 milliards à plus d’un an et 2,0 milliards à moins d’un an.

Bilan

Le passif relatif aux contrats de location capitalisés est exclu de la définition de la dette financière nette.

Tableau de variation de trésorerie

la variation de la trésorerie issue des opérations d’exploitation est favorablement impactée à hauteur de 2 169 millions d’euros, dont un effet positif de 2 408 millions d’euros correspondant à l’amortissement des droits d’utilisation (sans effet sur la trésorerie), et un impact négatif de -239 millions d’euros correspondant aux intérêts payés sur dette locatives,

la variation de la trésorerie issue des opérations de financement est négativement impactée par le remboursement des dettes locatives, de -2 187 millions d’euros.

L’incidence de l’application d’IFRS 16 sur le tableau de variation de la trésorerie étant significative en raison de l’importance des loyers fixes pour les activités du Groupe, des indicateurs spécifiques sont utilisés pour les besoins internes de suivi de la performance ainsi qu’à des fins de communication financière, afin de présenter des indicateurs de performance cohérents, indépendamment du caractère fixe ou variable des loyers payés. Ainsi, les paiements relatifs aux loyers fixes capitalisés sont déduits en totalité des flux permettant de calculer l’agrégat intitulé « cash-flow disponible d’exploitation », qui constitue un Indicateur Alternatif de Performance. Le rapprochement entre la Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation et le Cash-flow disponible d’exploitation s’établit ainsi aux 31 décembre 2019 et 2018 :

(en millions d'euros) 2019 2018 Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation 11 718 8 420 Investissements d'exploitation (3 294) (3 038) Remboursements des dettes locatives (2 187) - Cash-flow disponible d'exploitation 6 237 5 382

Pièce jointe